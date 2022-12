Pacheco asegura que renunciaría si se prueba su participación en la difamación contra Tobías Crespo

Paul Mathiasen

Santo Domingo, RD

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, respondió la acusación del también legislador, Tobías Crespo, quien acusa a ese órgano legislativo de ser parte de una difamación en su contra.

Pacheco, una vez terminada la denuncia de Crespo, indicó que él no actúa así y mando a hacer una investigación sobre lo ocurrido.

"Alfredo Pacheco no usa bajezas, diputado, ni con sus peores adversarios, que usted no lo es, ni lo ha sido, ni lo será, así que no se unte que no lo va a hacer", respondió.

Pacheco continuó su ponencia tomando el pedido de Tobías Crespo de investigar lo sucedido y designó a la comisión de Tecnología de la Información, que dirige el diputado Víctor Fadul, para que haga las averiguaciones de lo ocurrido.

Para concluir, Pacheco aseguró: "Si me involucra a mí, oiga bien diputado, entonces yo renuncio a este cargo y de diputado".

La acusación

El diputado de la Fuerza del Pueblo, Tobías Crespo, denunció la existencia de una supuesta campaña de difamación en su contra, que incluía el supuesto retiro de su visado estadounidense y señaló a la presidencia de la Cámara de Diputados, ministerios e instituciones públicas como responsables.

El legislador fue tendencia en Twitter porque un usuario dijo que le habían removido la visa estadounidense, dijo que esta persona, identificada como "Aquiles Jiménez", hizo todo un "plan para difamarlo”.

Sumado a este usuario, expresó que varias entidades, entre ellas la Cámara de Diputados, se unió a la estrategia de desprestigio y la creación de controversia en la red social.