En El Valiente la gente sobrevive en el fango y azotada por ladrones

Nayeli Reyes

Santo Domingo

“¡Aquí estamos olvidados, no tenemos a nadie!”, dijo con fervor y rabia Santa García, residente en El Valiente, La Caleta, Santo Domingo Este.

Todas las problemáticas que puedan afectar el desarrollo y bienestar de un sector, parece que describen a El Valiente, donde la luz del sol parece un incentivo para salir a delinquir, casi todas las calles permanecen vírgenes y el servicio de agua no llega con regularidad.

Desde la primera hasta la última pregunta que periodistas del Listín Diario realizaron a varios residentes del barrio, se hicieron sentir las quejas colectivas, predominando el llamado a las autoridades a prestar atención a la crecida de una inminente ola de delincuencia que los arropa, indistintamente de la cercanía del destacamento.

“Me atracaron ahí”

“A mí me atracaron ahí, en la puerta de mi casa, a las diez y media de la mañana, y me quitaron un celular que no tenía ni un mes de comprado”, expresó Santa, quien vive a una distancia menor a 200 metros de la estación policial. Según lo dicho, los agentes de la Policía Nacional hacen varios paseos al día, pero únicamente por la calle principal y, al igual que en muchos otros sectores, el trabajo no parece ser de detención, supervisión y consecuencia, sólo es un paseo de motorizados que no da resultados en contra de la delincuencia.

Las calles

La entrada de El Valiente luce muy colorida, un mural con la frase “bienvenidos a El Valiente” y una calle, aparentemente bien asfaltada, augura el paso hacia un sector cuidado.

No obstante, la única calle que tiene asfalto es la principal, todas las demás carecen de aceras y contenes, pero con grandes charcos enlodados.

Solo unas cuatro o cinco calles son privilegiadas por poseer lo que parece el empezar de contenes, que además se ven muy recientes, sin embargo no pasa de ahí.

“Hace un tiempo ellos empezaron diciendo que iban a arreglar las calles, pero nada más vinieron a hacer un allante. Hicieron contenes en algunas de adelante y comenzaron a allanar dizque para asfaltar, pero eso lo dejaron así y no han hecho nada”, dijo Luis David, con 14 años viviendo en El Valiente II.