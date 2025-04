El primer trans recibido por el papa Francisco: "Me salvó la vida espiritualmente"

El español Diego Neria Lejárraga, que en 2015 se convirtió en la primera persona transexual de la historia en ser recibida por un papa, aseguró que, con aquella visita, el papa Francisco le salvó la vida "espiritualmente" y disipó "todo el dolor" que le había causado la institución durante su vida.

"Éramos muy buenos amigos. Ya no es que me recibiera. Es que teníamos una amistad muy bonita. Yo siempre he estado callado con esto, pero yo no perdí nunca el contacto con él. A mí me recibió y me salvó la vida espiritualmente", aseguró este lunes un emocionado Diego Neria en declaraciones a EFE.

La vida privada de este español de 59 años, que en 2007 se sometió a una reasignación de género, se convirtió en pública en 2015 después de conocerse que fue recibido en audiencia privada por el papa Francisco en la Casa de Santa Marta, en la Ciudad del Vaticano, junto a su pareja, Macarena.

Tras conocerse el fallecimiento del papa Francisco este lunes a los 88 años, Neria reconoció también que el pontífice le explicó "muchas cosas que tenía en duda" de la Iglesia católica.

"Yo le debo mi vida espiritual a él, por ello, es como si se hubiese ido, no voy a decir un padre de forma literal, pero para mí se ha ido alguien muy importante. Y además muy, muy querido", afirmó.

Neria defendió que Francisco era un hombre al que bastaba tener delante un minuto para saber "qué calidad tenía".

"Y qué forma de proteger y de abrazar a quien lo necesitaba y de estar al lado, que era lo que quería, de la gente humilde. Porque el resto del mundo, los ricos, como les decía, los ricos no lo necesitan tanto", agregó.

Para Neria, el papa, "con un abrazo, logró disipar todo el dolor" que le había dejado una institución por la que se ha sentido una persona "machacada" y "muy maltratada" toda su vida.

"Una institución que él capitaneaba y a la que ha querido, sin ninguna duda, abrir puertas y dejar que entre el aire fresco y ha hecho lo que le han dejado", apuntó.

Por último, hizo hincapié en que no tiene ninguna duda de que el papa Francisco "hubiese sido un revolucionario".