Ministro de la Vivienda: "Yo no pertenezco a ninguna empresa"

Marvin Beltré

Santiago, RD

El ministro de la Vivienda, Carlos Bonilla Sánchez, aseguró que "no es funcionario de ninguna empresa privada", esto luego de que se diera a conocer la información de que es socio de la empresa CBS Developments, S.R.L, la cual compró los terrenos donde actualmente funciona el centro de retención vehicular " Canódromo el Coco"

"Yo soy funcionario público solamente, yo no pertenezco a ninguna empresa", expresó el ministro.

Ante la insistencia de los periodistas de si tiene o no relación con la entidad, el funcionario se limitó a decir que actualmente no funciona en ningún cargo en esa empresa, aunque no explicó si era o no socio.

"Si lo que pasa es que yo no estoy autorizado a responder como no soy funcionario de la empresa, tendrían que ir allá, y que el gerente de la empresa les responda las preguntas", explicó Bonilla.

Los cuestionamientos se hicieron durante la entrega de 40 apartamentos en la zona de la Barranquita, del cual se entregaron 90 apartamentos en una primera etapa, totalizando 132.

Este jueves el periódico Diario Libre publicó una información en la cual revela que la referida empresa, de la cual el ministro de la Vivienda es supuestamente socio, adquirió en el año 2021, por 298 millones de pesos, el terreno donde se ubica actualmente el canódromo.