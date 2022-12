El 15% de pacientes en hospital de Santiago es de niños extranjeros

Ashley Martínez

Santiago, RD

De acuerdo a la doctora Mirna López, directora del Hospital Regional Infantil Doctor Arturo Grullón de esta ciudad de Santiago, entre el 10 y el 15 por ciento de los casos que se reciben en el centro de salud, pertenecen a niños extranjeros.

Ciudadanos haitianos, venezolanos y chinos son los extranjeros predominantes en las atenciones de salud brindadas en las distintas áreas de centro como consulta externa, emergencias, laboratorios, procedimientos quirúrgicos y neonatal, donde generalmente se reciben la mayoría de pacientes haitianos.

“Nosotros tenemos una situación particular, y es que a veces la misma condición de extranjero no le permite o no le hace sentir la seguridad de acudir a tiempo a muchos centros de salud, entonces, la proporción de consultas por patologías siguen siendo las mismas, las de vías respiratorias, las gastrointestinales”, expresó López, refiriéndose a las causas más frecuentes de ingreso de inmigrantes. Además, que en el caso de los recién nacidos, por no contar con un chequeo a tiempo, los doctores desconocer la condición del bebé antes del parto, generalmente presentan afecciones de sepsis y otras condiciones propias de la edad.

De enero a noviembre de este año, el 7% de los casos de consulta externa pertenecieron a extranjeros, asimismo, en emergencias, un 15.6 %, y de las pruebas de laboratorio realizadas, el 12.7%.