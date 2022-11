Luis Abinader entrega apartamentos en Santo Domingo Norte

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la entrega de 500 apartamentos edificados en Santo Domingo Norte junto al ministro de Viviendas y Edificaciones, Carlos Bonilla.

Estos 500 apartamentos corresponden a un total de 1,760 unidades de viviendas que tiene planificado construir el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones (Mived).

Al resaltar en su discurso la eficiencia de este proyecto que también se desarrolla en Santiago, dijo que la actual gestión ha triplicado el número de viviendas en comparación con otros períodos de gobierno.

Expresó que la oposición tiene razón cuando dice que su administración no podrán construir obras con tan poco presupuesto y en respuesta a este argumento indicó, que otros gobiernos no supieron invertir.

“En los años pasado no se hizo lo suficiente para cumplir con el mandato constitucional. Yo comprende los amigos de la oposición: con ese presupuesto no se va a lograr lo que ellos (el gobierno) dicen, claro, lo que pasa es que ellos (la oposición) no están acostumbrado a construir mucho con poco”, expresó Abinader.

Agregó que “nosotros sí entendemos nuestro papel de gobierno” resaltando que el proyecto tiene una inversión 4,565 millones y generará 3,900 empleos directos e indirectos.

El ministro del Mived, Carlos Bonilla, detalló que el proyecto se construye sobre 123 mil metros y tiene como objetivo la edificación de un total de 1,760 unidades de apartamentos que incluyen 1,496 viviendas de 3 habitaciones y 264 de 2 habitaciones.

El proyecto urbanístico también cuenta con área de juegos, cancha de baloncesto, parqueos para vehículos y motores, además de una amplia área verde expandida sobre 15,784 metros