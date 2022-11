Frontera dominico-haitiana continúa cerrada por segundo día seguido

William Estévez

Dajabón, RD.

Este martes continúa la tensión en la frontera dominico haitiana en Dajabón, ya que 17 organizaciones y residentes en Juana Méndez han decidido continuar las protestas por los supuestos maltratos recibidos por los ciudadanos haitianos al momento de ser repatriados a su territorio.

Los manifestantes denuncian que las deportaciones se están haciendo con un sentido de racismo, ya que “muchos de los repatriados tienen sus documentos, pasaporte y visa, pero Migración "quiere que los ciudadanos se chequeen mensualmente y el gobierno sabe muy bien que los haitianos no van de turistas a República Dominicana, si ellos van a trabajar no pueden chequearse todos los meses”, explicó Ifyounel Sedmul, uno de los líderes de la protesta.

“Esta vez no es una manifestación política, que cuando es una manifestación política tu ves que los haitianos intentan cruzar por el río, pero esta vez no es así”, afirman.

Plantean que en un principio el plan solo era protestar, pero luego de las declaraciones del alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, que establece que el chantaje del comercio no lo van a aceptar y pidió que se permitiera a los alcaldes repatriar los extranjeros ilegales, decidieron entonces soldar la puerta.

Los manifestantes haitianos expresan que la ley de Migración de República Dominicana no se puede manejar con emoción.

Haitianos varados

Decenas de camiones haitianos están varados en territorio dominicano, mientras que hay más de 200 camiones detenidos en la parte haitiana, establece Runner Soufront, ciudadano haitiano.

Los protestantes aseguran que no va a cruzar nada del comercio hasta que las autoridades no lleguen a un acuerdo por el tema migratorio.

“Hace cuatro días avisamos que los haitianos tenían el domingo para comprar todo lo que querían, los haitianos son nuestra nacionalidad, ellos pueden pasar, pero los camiones y la mercancía lo siento mucho, ni una sola funda de espaguetis va a cruzar hasta que no se resuelva la situación”, explicó Sedmul.

Los dominicanos que permanecen en territorio haitiano piden que los ayuden a salir y ya después cierran las puertas.

Nuevo mercado

Luego de solucionar el tema migratorio los haitianos plantean que ambas naciones deben sentarse en la mesa del diálogo, ya que tienen un mercado listo en Juana Méndez y ahora el comercio deberá ser un día en la parte dominicana y otro en su territorio.

Los manifestantes admiten que no se sienten representados por las autoridades del gobierno de su país. “Nuestros representantes son personas de organizaciones y asociaciones de comerciantes, no tenemos cónsul, no tenemos embajador porque todos son corruptos, ante todos los maltratos que están recibiendo los haitianos ellos no dicen nada”, explicó.