Sector empresarial considera “injusto y desafortunado” comunicado de la embajada de Estados Unidos

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

El presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), Pedro Brache, consideró este lunes que la comunidad internacional debería aportar soluciones y ser menos críticos ante la situación de crisis que impera en Haití.

Al cuestionarlo sobre el comunicado que emitió la embajada de Estados Unidos a sus ciudadanos de piel oscura alertándolos sobre un chequeo riguroso, dijo que la advertencia le pareció “injusta y no le acepta como buena y válida”.

“Pienso que es un comunicado desatinado, un comunicado que no se sabe simple y llanamente cuáles son las bases, me gustaría saber más de dónde salen esas bases y esos comentarios”, dijo al ser abordado por miembros de la prensa previo al acto “Hábitat para la Humanidad” que presidió el presidente Luis Abinader.

Dijo que “lo que tiene que hacer la comunidad internacional es aportar soluciones, hacer menos críticas y no ser espectador en todo lo que está pasando con el hermano país, sino convertirse en actuantes”.

Resaltó que la República Dominicana ha sido el único país que ha acogido y ha ayudado a Haití en todas sus crisis, razón por la cual, reiteró que esas críticas son “muy injustas”.

“Puede ser que en un país haya casos aislados o una cosa u otra… pero no se puede generalizar porque en Estados Unidos lo hay también y de hecho, cuando uno entra allá el trato que se recibe en migración y aduanas es sumamente fuerte entonces yo no voy a juzgar. Pienso que Estados Unidos es un gran país, una gran nación de habitantes que quieren mucho a la República Dominicana y nos extraña sobre manera esas declaraciones y no la aceptamos como buena y válida”, expresó.

Añadió que a largo plazo lo expresado en ese comunicado no afectaría al turismo debido a que Santo Domingo “quizás es uno de los pueblos más acogedores”.

“Yo creo que la mayoría de gente que ha venido aquí como turista y que ha repetido en un sin número de ocasiones, sabe lo que es el pueblo dominicano, su amabilidad que exhibe con todo el que viene aquí, es tremenda”, precisó el empresario.

Por su lado, el presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana, Celso Juan Marranzini, dijo que República Dominicana es un país soberano y está en su derecho de tomar medidas migratorias.

“Nuestro país es soberano para tomar medidas migratorias como la toman los Estados Unidos, otros países y realmente eso es lo que se ha estado haciendo, no se ha estado denigrando a nadie de ninguna u otra manera, sencillamente se están tomando medidas en cuanto a la migración ilegal como lo hacen otros países” dijo.

Dijo que se trata de declaraciones “muy desafortunadas que para nada están apegada a la realidad y que se alejan de buscar una solución al problema haitiano”.

Insistió en que se deben seguir “cumpliendo las políticas migratorias, como lo hacen los demás naciones como lo está haciendo muy bien el gobierno, pero nunca verlo como un tema racial porque no es la realidad".

“Realmente deja mucho que decir esas declaraciones porque de lo que se trata es de buscar una solución a este problema que pone en juego la seguir de la región no es que solamente afecte a la República Dominicana, que no tiene una solución dominicana para el pueblo haitiano. Pero es un problema que se plantea en toda la región porque se trata de una crisis humanitaria, una crisis también migratorias a otros países como se está viendo, son muy desafortunadas y lo que apelamos es a que se trabaje en una solución”, dijo.