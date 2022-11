Repatriaciones afectan labores agrícolas en Mao

Indira Vásquez / Ashly Martinez

Mao, Valverde, RD

Desde hace poco más de una semana cientos de haitianos han sido apresados y repatriados, y solo el pasado miércoles en el municipio cabecera de esta provincia fueron más de 110 los indocumentados arrestados por Migración.

Valverde es una provincia que vive de la agricultura, el arroz y el banano, son sus principales cultivos. En el país existen unas 380,000 tareas de banano, de ellas 35% está ubicado en Valverde.

Es la zona que tiene más pequeños productores, para el 2018 eran 1850 productores, de los cuales el 55% eran de Mao.

En la producción de banano los trabajadores son la pieza más importante, ya que de acuerdo con los productores no hay tecnología que pueda sustituir la mano de obra humana en el banano, y no solo ocurre en República Dominicana, sino también a nivel internacional.

La producción requiere obreros que van desde quienes vigilan la salud de las plantas, el tomado de racimo, la protección del racimo, la colocación de la edad del racimo, la cosecha; toda esta etapa a pleno sol, un trabajo que de acuerdo a los productores lo realizan haitianos.

El proceso continuo con el transporte a las empacadoras, el lavado, el empaquetado, etiquetado, transporte a los centros de acopio, llenado de los contenedores y envió a los puertos. “Eso todo el mundo lo sabe aquí sin los haitianos no hay producción, tuve la ley del 80-20 eso no existe, aquí es un 95% haitiano”, cuenta el productor Yanin Cortes. “El trabajo del banano es duro en los campos y los dominicanos no quieren hacer ese trabajo, por eso necesitamos los haitianos”, plantea José Jiménez, pasado presidente de la Asociación de Productores de Frutas del Noroeste. Nerys Rojas, encargada de Recursos Humanos de la Asociación de Productores de Frutas del Noroeste, afirma que la situación es compleja, ya que “cuando la guardia te agarra dos o tres personas, que ese día hay proceso, se te cae el proceso” expresó. El banano tiene una productivo semanal, las 52 semanas del año se produce fruta, y se requiere personal.

En los cultivos de banano hay incertidumbre, desde temprano están operando los operativos de Migración, incluso conversamos con una seguridad de una finca que nos contó que los sábados al mediodía, en el horario de pago, hay personas que se identifican como agentes de Migración y esperan los haitianos a fuera de las fincas para hacer las inspecciones.