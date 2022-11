Vacacional de Haina, atestado de indocumentados

Nayeli Reyes

Santo Domingo, RD

Las intensas redadas que ejecuta diariamente la Dirección General de Migración (DGM) diariamente contra ilegales haitianos parecen durarán buen tiempo. Al Centro Vacacional llegan de a montones, custodiados por personal de este ente migratorio o de la Policía Nacional, que, aparentemente, sin examinar la existencia de papeles, los montan en sus camionetas y los llevan hasta el campamento, para que la depuración de si se encuentra viviendo en el territorio dominicano de manera legal o ilegal.

Así fue como le ocurrió a Ulises Noux, un buhonero de 34 años que fue retenido la tarde del lunes por la Policía Nacional mientras laboraba en la avenida Duarte.

Según su testimonio, en todo el trayecto hacia uno de los vacacionales de Haina no dejó de intentar hacerle ver a las autoridades que no estaba en República Dominicana de forma ilegal, no obstante dijo que fue tratado de forma abusiva y grotesca hasta que en medio de la desesperación su familia presentó sus documentos al día ante Migración y logró que fuera liberado ayer al mediodía.

“Fui a buscar a mis hijas y saliendo con ellas de la escuela, tuve que dejarlas botadas en la casa de una vecina al lado porque la policía me agarró y me dijo que me subiera. Yo ni siquiera pensé en llevar mi carnet porque era cerca”, relató Ulixes quien además refirió que vive en el país desde hace más de 15 años.

Como su caso, a las afueras del vacacional existen muchos repetidos. Junto a Noux salieron otros cuatro hombres que fueron apresados en circunstancias similares y a lo largo de la mañana de ayer se mantenía en aumento el flujo de uno, dos o más a los que les era otorgada la libertad porque luego de ser maltratados por los agentes migratorios, descubren que también son ciudadanos dominicanos.

En la cama del furgón

Sin embargo, la misma cantidad que era despachada de Haina, o un número mayor, puede ser fácilmente recuperada en el siguiente furgón de cama larga por entrar en los vacacionales de Haina o incluso en una de las camionetas de patrullaje de la Policía Nacional, que fueron las únicas vistas por periodistas de este medio entrando a uno de ellos en el día de ayer.

Buscando ayuda

Madres, hijos, tíos, primos, vecinos, jefes e incluso conocidos, se amontonaron ayer martes frente a uno de los pabellones buscando la oportunidad de acercarse a alguno de los agentes para tratar de conseguir que su allegado fuera liberado.

Algunos de ellos ciudadanos haitianos también en condición de ilegalidad que se arriesgaron a ser apresados en el mismos sitio, pero la mayoría de los presentes eran igual descendientes de la vecina nación, legales, con folders en mano en los que evidenciaban que su allegado dentro del sitio de reclusión era legal.

“Mi hijo Dernio Louis iba saliendo a trabajar ayer (el lunes) y lo agarraron y se lo llevaron, él tiene todos sus papeles, su pasaporte y su carnet, pero esa gente se lo llevaron así, sin averiguar si está legal”, contó Andre Louis.

Aqullos que eran conscientes de que la persona a la que había ido a reclamar no contaba con las condiciones para ser liberado, se mantenían retraídos en el amplio espacio, a la espera de saber que iba a pasar. Sin embargo, el aire de desesperación se sentía en el ambiente.

La migración

Indocumetados

Se considera inmigración irregular o inmigración ilegal al movimiento migratorio de personas a través de las fronteras sin atender los requerimientos legales del país de destino y en ocasiones también del país de procedencia. La persona que se encuentra en esta situación es un inmigrante irregular, un inmigrante ilegal, un inmigrante sin papeles o simplemente un sin papeles (sin documentos tales como el permiso de residencia o el permiso de trabajo).