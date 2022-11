Alta demanda de lavado de colchones en centro ciudad

Eliana Ledesma

eliana.ledesma@listindiario.com

Santo Domingo

Son varios los sectores exclusivos de la capital que resultaron afectados por la torrencial onda tropical del pasado día 4 de este mes y que todavía requieren servicios de limpieza de colchones y muebles afectados por este contratiempo climático.

Los Prados, Bella Vista, Evaristo Morales, Arroyo Hondo y Urbanización Fernández son algunos de los puntos que han solicitado este tipo de servicios, luego de que las precipitaciones provocaran inundaciones y el agua se infiltrara en sus hogares.

Aunque estos sectores se consideran como unos de los más exclusivos en el Distrito Nacional por la presencia de altas torres y edificios, no quedaron exentos del impacto de esta vaguada que dejó un saldo de nueve fallecidos, más de 800 vehículos averiados y cientos de familias con sus ajuares enchumbados de agua.

Así lo confirmaron ayer a Listín Diario varios encargados de compañías de limpieza, quienes aseguraron que hubo un incremento de los servicios por parte de los moradores de estas zonas.

Asimismo, explicaron que la demanda de estos servicios, que buscan poner en condición estos artículos a través de proceso de secado y desinfección, creció más en esos lugares debido a que son quienes pueden pagar la labor a domicilio que efectúa un personal especializado.

El señor Edwin, encargado de la empresa Enka Clean, informó a Listín Diario que en su caso, la demanda de servicios de limpieza de colchones y artículos del hogar se incrementó hace dos semanas en un 60%, a tal punto que tuvo que desistir de ofertas por no tener espacio suficiente.

“Hubo mucho trabajo que dejé de hacer. Les decía que no a la gente, porque se les mojó la casa entera y no iba a dar abasto ante los pedidos que tenía, y para no quedar mal les tuve que decir que se buscaran a otra persona porque ya estaba lleno”, expresó Edwin, al agregar que lo más solicitado precisamente fue la higienización y secado de colchones y muebles con las máquinas especiales que cuentan, a través de redes sociales.

Asimismo, el representante de Soluciones Montes de Oca, Víctor Montes de Oca, expresó que desplegaron su personal para esos fines, principalmente por los sectores próximos a las avenidas Monumental y Winston Churchill.

Comentó que tras los clientes contactarlos vía sus redes sociales, se trasladaba a sus hogares para evaluar las condiciones de las camas y posteriormente iniciar el proceso de aseo.

Además, al hablar sobre el estado de muchos de estos artículos sostuvo que los encontró con lodo y hasta con más de 20 años de uso. Sin embargo, afirmó que pudo ponerlos óptimos.

Precio del servicio

El servicio de limpieza de colchones en la capital se ofrece a domicilio y cuyo costo dependerá de la medida del artículo en cuestión, es decir, si es sencilla, semidoble, doble, queen y king, así como de la locación del cliente.

Los encargados consultados arrojaron precios que van desde los RD$1,300 a RD$3,500, donde se usará jabón y detergentes antibacterial, y la esterilización con vapor y otros elementos propios de cada compañía.

De acuerdo con informaciones, los interesados en recibir este tipo de servicios podrán enviar fotos y vídeos a la compañía para realizar las cotizaciones y poner una cita.

Sepa más

Pocos se preocupan

Aunque con el reciente contratiempo climático aumentó la demanda de limpieza del colchón, son pocos los ciudadanos que tienen por hábito higienizar ese mueble utilizado para dormir y donde se anidan ácaros del polvo e insectos microscópicos que pueden poner en riesgo la salud, según quienes se dedican a este oficio.

El encargado de All Clean Solutions RD, Juan Arias, recomendó poner en manos de expertos cada seis meses el lavado de estas piezas, especialmente cuando pertenecen a infantes que suelen orinar.