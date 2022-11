El censo inicia hoy con 35,000 empadronadores

Eliana Ledesma

Santo Domingo, RD

Tras 12 años de rezago censal en el país, hoy comienza formalmente el Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda, que se realizará hasta el próximo 23 de noviembre, para recolectar datos de los ciudadanos, hacer proyecciones y elaborar planes de desarrollo económico y social.

Durante nueve horas, desde las 8:00 de la mñana hasta las 5:00 de la tarde, un grupo de encuestadores recorrerá la geografía nacional para recoger información de los dominicanos sobre mortalidad, natalidad, condiciones de vivienda, empleo, entre otros indicadores sociales.

El director de Censo de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Víctor Romero, informó ayer a Listín Diario que todo está listo para iniciar con el empadronamiento de habitantes.

Romero recordó que el censo inició hace varios años, pero que hoy se dará inició al registro casa por casa de todos.

Sea precavido

Los encuestadores (chaleco azul) y supervisores (chaleco rojo) estarán identificados con su indumentaria y con un carnet que tendrá un código QR, dónde el encuestado podrá confirmar la legitimidad de este equipo. La ONE incluyó como estrategia un mecanismo “el autoempadronamiento”, lo que permitirá a la gente llenar una boleta física que luego el empadronador pasará a la tableta electrónica.

La boleta censal estará segmentada por seis secciones, donde cada una contiene un número determinado de preguntas de opción múltiple o de única respuesta. Para esta operación estadística habrá que rellenar 67 preguntas, para la ONE medir las condiciones de vida, demográficas y económicas de la población encuestada.

Para estos fines, la institución desplegará un equipo de 35,000 empadronadores, que en caso de que la casa esté vacía, el personal censal visitará al menos tres veces más la vivienda, en días diferentes para garantizar que cada hogar pueda ser censado.

Asimismo, si la vivienda se encuentra sin un informante adecuado, se capturarán las informaciones referentes a la vivienda, pero las personas no podrán ser enumeradas.

Mayor de 15 años

La persona que esté en la vivienda y que vaya a completar la boleta censal, debe conocer las informaciones básicas de todos los habitantes de ese hogar y ser mayor de 15 años.

De acuerdo con informaciones, los resultados del censo no sólo son utilizados por el sector público, los actores no gubernamentales (privados, ONGs, cooperación internacional, entre otros) los usan para llevar a cabo actividades de distinto tipo.

Emplearán la información censal para fines comerciales, por ejemplo, para detectar nuevos segmentos de consumo, identificar su ubicación geográfica y adecuar su oferta o publicidad. En el caso de la sociedad civil, es utilizada para mejorar la efectividad de sus propuestas y demandas particulares.

Deserción no preocupa

Romero expresó que es normal la deserción de empadronadores en este tipo de proceso, que conlleva la integración masiva de ciudadanos. Dijo que hay diferentes situaciones que se les presentan a los registradores inclusive desde el proceso de capacitación y durante el trabajo de campo, al recorrer casa por casa conforme al polígono que corresponda.

“Después que comienzan a trabajar hay un grupo que deserta, eso es normal. No nos ha sucedido porque no nos ha llegado el momento, pero hay personas que se dan cuenta que no era lo que querían, que hay muchos perros que les salen de repente en las calles…”, destacó.

Además, agregó que ocurren situaciones favorables que hacen que los encuestadores también renuncien a la idea de ser parte del equipo, al explicar que pueden conseguir un trabajo, o que en el caso de ser mujer enterarse que está embarazada y decidir abandonar la medición. También ocurre de una forma diferencial por provincia, es decir, que hay demarcaciones cuyo proceso de reclutamiento es complejo por la volatilidad del individuo.

En ese sentido, dijo que de la región sur y noroeste son más estables, debido a que los grupos permanecen intactos desde el principio. En cambio, en Santo Domingo, Santiago y La Altagracia es más complicado, debido a que son requeridos con más frecuencia para ocupar vacantes.

Sepa más

iglesia Llama a participar.

La Conferencia del Episcopado Dominicano (CED) hizo un llamado al pueblo a participar del Censo Nacional, y dijo que debemos tomar conciencia sobre la importancia del censo como instrumento indispensable para organizar y estructurar las políticas públicas con vistas al bien común, en beneficio de nuestras comunidades y los más vulnerables.

Boicot

Rechazan campaña.

El movimiento cívico Participación Ciudadana llamó a la población a participar activamente en el Censo, y rechazó la campaña puesta en marcha por minúsculos grupos de políticos opositores y hasta legisladores que llaman a un boicot.