Jesús Núñez, líder de los cañeros pensionados, explica cómo le impidieron salir del país

Redacción digital

Santo Domingo, RD

Casi dos horas estuvo retenido por las autoridades del Aeropuerto Internacional de las Américas (AILA) el líder de los trabajadores cañeros pensionados en República Dominicana, Jesús Núñez.

Según Núñez relató a Listín Diario, pretendía volar la mañana del jueves a Cuba para someterse a una evaluación médica debido a que recientemente fue diagnosticado con un tumor cancerígeno en los ganglios linfáticos.

Sin embargo, nunca pudo abordar el avión porque, tras pasar los controles de seguridad del aeropuerto, fue retenido por las autoridades.

“Allí me detuvieron por una hora y 50 minutos, yo no sabía por qué, ahí nunca supe, pero no me dejaron irme”, relató el líder de los cañeros.

Núñez contó que cuando lo dejaron libre se dirigió junto a Manuel María Mercedes, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), quien acudió en su ayuda tras enterarse de la situación, hasta la Dirección General de Migración.

Una vez en la entidad, se aclaró que lo sucedido no guardaba relación con ningún proceso migratorio y fue informado de una sentencia emitida por el "Tribunal de Ejecución de la Pena de Santo Domingo el 20 de agosto del año 2018" que dicta una medida de impedimento de salida en su contra.

Núñez aseguró en conversación con periodistas de Listín Diario que nunca fue notificado de esta sentencia y que las autoridades de Migración no tenían más información sobre ella.

“Nunca me llegó una notificación sobre eso, de hecho, yo viajé ese mismo año a Brasil en el mes de noviembre y no tuve ningún inconveniente para salir del territorio”, dijo.

Pese a que el líder de los cañeros podrá viajar finalmente este domingo, lo hará con un permiso provisional de solo tres meses.

Núñez es la cabeza principal de la Unión de Trabajadores Cañeros, que constantemente realiza protestas frente a instituciones públicas pidiendo la entrega de pensiones a los trabajadores de la caña, así como agilizar sus procesos de regularización de documentos de identidad.

A raíz del mal rato que vivió Núñez, pidió a las autoridades esclarecer lo sucedido e investigar de donde viene la sentencia, reiterando que de ser cierta, no fue avisado con anterioridad.