El Censo poblacional está “a tiro de hit”

Candida Acosta

candida.acosta@listindiario.com

Santo Domingo, RD

La población dominicana debe estar atenta para orientarse y conocer la boleta censal que ya está siendo mostrada por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), ya que el proceso del Décimo Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 se encuentra “a tiro de hit”, reveló la directora general de la entidad, Miosotis Rivas Peña, en vista de que el proceso de capacitación de los empadronadores y los supervisores inicia hoy.

La directora general de la ONE pidió la mayor colaboración de los miembros de los hogares, porque el censo se hará en todo el territorio nacional y se trabaja para cubrir al menos el 95 % de todos los hogares y llegar a todos los lugares por recónditos que sean.

En la actividad censal que tendrá lugar del 10 al 23 de noviembre próximo se realizará todos los días durante esos 14 días. Cuando un empadronador visite el hogar o un condominio habitacional tienen como identificación una gorra azul de la ONE, un chaleco y un carnet con un código QR que al ser escaneado permite conocer el nombre y cédula de la persona que se presente a la vivienda o también se puede identificar llamando a *462, a la Optic, para que ayude a identificar al visitante.

Rivas Peña, directora general de la ONE, participó en el Desayuno de Listín Diario, en compañía de Augusto de los Santos, director de estadísticas económicas; Mildred Martinez, directora de estadísticas demográficas, sociales y ambientales; Jorge Espinosa, encargado de comunicaciones, y de Stephany Ortiz, Coordinadora de Medios de Newlink Dominicana. Los empadronadores no tienen que entrar a la casa si el propietario no quiere, solo debe estar en un lugar desde donde pueda preguntar y escuchar las respuestas que le de el miembro del hogar que ofrecerá las informaciones que se plasmarán en la boleta, según explicaron los directivos de la ONE, quienes a su vez manifestaron la importancia del censo para el desarrollo de políticas públicas y la comparación de datos con otras naciones.

Se emplearán a 35,000 personas para que recojan la información en 4.5 millones de viviendas en todo el territorio nacional.

Para el desarrollo del proceso los empadronadores no necesitan tener internet, ya que se ha estructurado un mecanismo para que mediante “bluetooh” puedan hacerlo y enviar los datos al supervisor que es que se encargará de retransmitir la información, es decir, que toda la información diaria se recopilará mediante los supervisores, indicaron.

Los empadronadores recibirán como pago un monto de RD$17,000 y los supervisores RD$25,000, como honorarios, a los que se le adicionará un viático diario de RD$400 por día. El pago lo obtendrán a través de una cuenta en el Banco de Reservas, fondo que podrán retirar como transferencias en sucursales o subagentes bancarios, con un código.

Como facilidad de movimiento de estas personas fueron diseñados y definidos los polígonos y segmentos de trabajo para que así tengan poca movilización, es decir, que trabajarán dentro de un área específica. Los supervisores se encargarán de trabajar con cinco o seis empadronadores, los cuáles a su vez tienen la misión de visitar unas 12 viviendas, explicaron.

La directora general de la ONE recalcó que la boleta se ha estado poniendo a disposición del público.

Proceso de capacitación

Hoy, la ONE inicia el proceso de capacitación al personal que trabajará durante 14 días de noviembre en el censo poblacional y vivienda 2022. Previo a ello se inscribieron 233, 000 personas interesadas en participar en el empadronamiento. Un 74 % de estas son mujeres y el resto hombres.

Actualmente, la ONE tiene identificados a unos 17,000 empadronadores y a 25,000 supervisores. el material se ha estado distribuyendo. “Queremos llegar a los lugares más recónditos. No dejar a nadie sin levantar la información”, indicó Rivas Peña.

Mildred Ramírez agregó que el censo abarca informaciones sobre el sexo, edad, tipo de viviendas y otros no menos importantes para recoger informaciones de políticas públicas, orientadas a a mejorar las viviendas. Se trata de una fotografía en el momento en el se levantarán los datos, precisó. Esos datos permitirán hacer comparaciones en el tiempo, ver cómo está distribuida la población y diseñar marcos muestrales. El proceso de capacitación, según explicaron los directivos de la ONE, tendrá una duración de siete días para los empadronadores y de nueve días en el caso de los supervisores.

Censo de derecho

Ramírez explicó que el Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 es un censo de derecho. Sostuvo que este solamente incluye a la población residente habitual, a las personas que residen en el hogar de forma permanente, no al residente temporal y por eso se establecerán citas con las personas que el hogar elija como el responsable de ofrecer las informaciones establecidas en la boleta censal. No es de extrañar que un empadronador vuelva a la casa hasta que pueda reunirse con el miembro de la familia , sobre todo, si cuando van no hay nadie porque estén trabajando o en ese momento fuera del hogar. Como estrategia, la ONE ha incluido un mecanismo y es el autoempadronamiento, lo que permitirá a la gente llenar una boleta física que luego empadronador pasará a la tableta. Explicó Rivas Peña que es de gran valor que la gente entienda la importancia del censo, porque sus informaciones son datos que repercutirán en la vida de todos.

La boleta

La boleta censal consta de seis secciones. La primera trata sobre la ubicación geográfica del hogar, donde las preguntas se basan en la localización de la provincia, el municipio, distrito municipal, sección o si está en un barrio o paraje, calle, número y otros datos como los materiales de los que está hecha la vivienda.

La sección dos tiene que ver con la característica de la vivienda, la tres con la identificación del hogar, la cuarta con las características del hogar, la quinta con la lista de las personas que conforman el hogar y la sexta con las características de las personas que viven habitualmente en el hogar.

Datos

Presidente

A la directora general de la ONE, Miosotis Rivas Peña, la toca empadronar al presidente Luis Abinader en su residencia, el 10 de noviembre.

Para esto ya ha recibido la capacitación.

Pagos

Los empadronadores y supervisores recibirán transferencias de dinero vía el Banco de Reservas, las que podrán retirar con un código en una sucursal o en un subagente bancario.