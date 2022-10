Después de la consulta, ¿qué le espera al PLD con su “Bloque Progresista”?

Javier Flores

jesus.flores@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En el año 2006 y en pleno comienzo del auge político que los mantendría por 16 años ininterrumpidos al frente del Poder Ejecutivo, la dirigencia mayor del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) puso en funcionamiento el denominado “Bloque Progresista” para lograr mantenerse en esa privilegiada posición.

Ese “Bloque Progresista” ayudaría al PLD a ganar los torneos electorales celebrados en 2006 (municipales y congresuales), 2008 (presidenciales), 2010 (municipales y congresuales), 2012 (presidenciales) y 2016 (en todos los niveles electorales); precisamente en ese 2016, cuando el exmandatario Danilo Medina ganó las elecciones con porcentaje por encima del 61%, esa coalición llegó a conseguir que otros 13 partidos (incluyendo el PRD) compartieran la propuesta presidencial presentada por el partido de la estrella amarilla.

Sin embargo, luego de las primarias del pasado 6 de octubre del 2019, en las que ese partido sufrió su mayor división política en su historia y el expresidente Leonel Fernández se llevara varios aliados consigo, ese “Bloque Progresista” se vio reducido a solo otros ocho partidos colocando el rostro de Gonzalo Castillo, el candidato presidencial para las elecciones del 2020, en sus casillas para la contienda presidencial realizada en julio de ese año.

Esas ocho organizaciones políticas fueron el Partido Demócrata Popular (PDP), el Movimiento Democrático Alternativo (Moda), Partido Cívico Renovador (PCR), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Partido Acción Liberal (PAL), Revolucionario Independiente (PRI), Revolucionario Dominicano (PRD) y el Partido Liberal Reformista (PLR); mientras que el Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), el Bloque Institucional Socialista (BIS), y las otras entidades y movimientos se fueron o con Fernández y la Fuerza del Pueblo luego de la división o decidieron apoyar a Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), quienes al final resultaron ganadores.

De esas ocho organizaciones que se quedaron para el 2020, algunas no han mostrado un interés claro en regresar a formar parte de esa coalición, por lo que una de las tareas principales que tendrá el PLD, una vez se determine quién será su candidato presidencial para el 2024 mediante las “consultas abiertas”, será tratar de retener y / o recuperar varios de esos aliados de cara al próximo proceso electoral.

Trabajaran en candidaturas propias

Desde que inició este mes de octubre, el exministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, ha indicado que el PRD presentará candidaturas propias de cara al 2024, incluyendo una propuesta presidencial.

El excandidato presidencial y actual presidente de ese partido dijo que en noviembre próximo el PRD establecerá el calendario y cronograma para perfilar sus candidatos a todos los cargos de elección popular, incluida su candidatura presidencial.

Vargas Maldonado fue candidato presidencial en las elecciones del 2008 y perdió directamente de Leonel Fernández en esa ocasión y en el mes de septiembre de 2022 expresó a varios medios de comunicación que no tiene ningún tipo de acuerdo ni “compromiso” con otra organización política.

“Ni con el PLD ni con la Fuerza del Pueblo ni con el PRM, y mucho menos con el gobierno; el compromiso del PRD es con el PRD y con el pueblo dominicano; por eso hemos decidido y estamos recorriendo nuestro propio camino para crear nuestro propio espacio y presentar candidaturas propias en todos los niveles: municipal, congresual y a la Presidencia de la República”, fue lo dicho por Vargas al término de una actividad encabezada por él a mediados del mes pasado.

En el caso del PRI, su presidente Trajano Santana parece inclinarse hasta el momento a presentar una candidatura propia; cosa que realizó en las elecciones del 2008 y 2012. Santana inició el año manifestando que durante el primer trimestre estaría recorriendo el país en búsqueda de “inscribir un millón de votantes” y convertir a ese partido en “una opción real de poder” para competir en las elecciones del 2024.

Sin embargo en las últimas semanas, el presidente del PRI ha dado varias declaraciones en “defensa del gobierno de Abinader” que podrían inclinar la balanza a que se alíe con el PRM.

Se encuentran trabajando en “ellos mismos”

Según declaraciones realizadas el coordinador de Relaciones Públicas del MODA, Andrés Villanueva, ese partido se encuentra en un proceso de “reestructuración” y hasta el momento no han puesto sobre la mesa analizar ningún tipo de alianza.

“El partido actualmente no tiene alianza oficial con ningún otro partido porque decidió que en esta primera etapa era mejor concentrarse en su fortalecimiento; porque un partido que no es fuerte, un partido que es débil, es un partido que no es tomado en cuenta por los grandes partidos, es un partido que no es respetado como se merece; por eso la prioridad del partido es esa la reestructuración”, señaló Villanueva.

Por el lado del PAL, su presidenta Maritza López indicó al LISTÍN DIARIO que hasta el momento no se han realizado acuerdos con nadie y que ese ahora mismo no es un “tema de debate” dentro de esa entidad política. Esas declaraciones se producen justo después de que corriera el rumor de que estos irían en concordancia con una posible repostulación de Abinader al cargo de Presidente del país.

En ese mismo orden habló el presidente de la UDC, Luis Acosta Moreta, mejor conocido como “Luis El Gallo” quien señaló a reporteros de este diario que se encuentran en “labores patrióticas por lo que las políticas no están siendo ponderadas por el momento”.

A favor de Abinader

En varias ocasiones, este año el líder del Partido Cívico Renovador, Jorge Radhames Zorrilla Ozuna, se ha expresado a favor de la continuidad de Luis Abinader y mostró el apoyo del PCR a que se materialice esa idea “aún no anunciada oficialmente”.

Sin “indicaciones definidas”

Ni el PLR ni el PDP han dado referencias acerca de cuál sería su rumbo a seguir de cara al proceso electoral del 2024 y sus representantes no pudieron ser contactados por reporteros de este diario para que digan cuales serían sus posiciones con relación al pasado torneo.