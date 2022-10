"Escandalosa" y con “muchos errores”, así define la gestión de Fulcar exministra de Educación

Lourdes Aponte

Santo Domingo, RD

Ligia Amada Melo de Cardona, quien fungió como titular en el Ministerio de Educación (Minerd) en el periodo 1996 al 2000, y en el Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mesyct) por doce años, calificó la gestión del exministro Roberto Fulcar como "escandalosa" y llena de "muchos errores".

"La gestión tuvo muchos errores. Anoche estaba yo leyendo la cantidad de dinero en libros de textos, cuadernillos, programas de televisión y fueron cantidades escandalosas y lo que se invirtió en butacas que no se han entregado, el presupuesto del 4 % no se está manejando adecuadamente", indicó Melo.

Igualmente, afirmó que los fondos destinados no han tenido los finales correspondientes dentro del sector educativo.

"Ese presupuesto no se ha utilizado de la forma correcta, no se planificó adecuadamente, ya que no le dieron prioridad a los aspectos de la educación que son más urgentes, si bien es cierto que se construyeron escuelas, tampoco se planificó, porque otra gestión encontró 718 escuelas sin terminar, muchas escuelas deterioradas por falta de mantenimiento", estableció Melo.

"Estamos en una situación muy difícil, con la pandemia se perdieron dos años, todas estas irregularidades fueron un desfase para la educación, como la agravante de que nuestros niños no aprende a leer, y si no aprenden a leer tampoco hay supervisión docente", explicó.

Para cerrar, Ligia Amada, enfatizó que, "¿cómo que hay maestros buenos y excelentes cuando no están alfabetizando los niños?".

Josefina Pimentel

La también exministra de Educación, Josefina Pimentel, se expresó al respecto del sistema educativo dominicano actual, explicando que una inversión cuantiosa no es necesariamente un reflejo de calidad educativa.

"A veces creemos que el crecimiento de la inversión garantiza por sí solo una mayor calidad, sin embargo, son muchos los factores que inciden en estos momentos, es oportuno reflexionar acerca de esto", explicó Josefina Pimentel.

A su vez, mostró preocupación por las condiciones actuales de la educación es en el país.

"Creo que conviene revisar la calidad y estructura del gasto, ya que los énfasis se han volcado en aspectos que no son sustantivos o impactan la calidad de la educación", argumentó Pimentel.

Definió la educación como "la base del desarrollo social y económica y es también un factor imprescindible desde el punto de vista del crecimiento económico, sobre todo es la generadora de la eficiencia y valores para adquirir una mayor comprensión de derechos y deberes", así dijo Pimentel.