Especialistas en diabetes: Sustancias para “fitness” provocan enfermedades

Doris Pantaleón

doris.pantaleon@listindiario.com

Santo Domingo, RD

Algunas prácticas inadecuadas que se llevan a cabo en lugares fitness, como los gimnasios, entre ellas el uso de insulina, ejercicios y dietas extremas, están provocando el desarrollo de diabetes, trastornos cardíacos, renales, de tiroides y circulatorios en algunos de sus usuarios.

La advertencia la hicieron especialistas del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN), al señalar que el gimnasio en sentido general es beneficioso, pero que si se hace de manera inadecuada hace daño a la salud de las personas.

Plantearon que eso se está viendo con mucha frecuencia entre los que llegan al centro tanto a consultas como a la emergencia.

En visita al director de Listín Diario, Miguel Franjul, los médicos del centro, entre ellos su director, Ammar Ibrahim, y los doctores Deysi Hernández, Alfredo Polanco y Rosa Fernández, señalaron que algunos gimnasios están indicando inyectarse insulina como ayudante del efecto anabólico a personas que buscan desarrollar masa muscular, lo que puede conllevar a desarrollar diabetes.

Otra práctica inadecuada, señalaron, es que en muchos de esos lugares se satanizan los carbohidratos y ponen a las personas a dietas basadas en proteínas y grasas, terminando algunos de ellos con enfermedades como diabetes, hipertensión y males renales.

Los doctores Deysi Hernández y Alfredo Polanco, especialistas del centro, revelaron que en el servicio de nefrología del centro se han tenido dos casos de jóvenes que han requerido trasplantes de riñón debido al uso de anabólicos y ejercicios extremos.

Desarrollo de músculos

Otra práctica dañina es que, sin previa evaluación médica, someten a personas a desarrollar músculos, lo que hace que también crezca el músculo cardiaco, y cuando ese usuario suspende de repente el ejercicio riguroso, el corazón sufre y puede terminar en falla cardiaca.

Recuerdan que lamentablemente la industria de los suplementos dietéticos para la vida fitness es cuestionable, porque no tiene esa rigurosidad de la fármaco-vigilancia y la gente lo toma sin saber lo que realmente contiene, contrario a lo que ocurre con los medicamentos tradicionales sometidos a vigilancia de los organismos de control.

“Otra cosa que está pasando en los gimnasios y que incluso tengo pacientes que me han llegado al consultorio, es que están utilizando insulina, personas que no son diabéticas la ponen a inyectarse, porque la insulina es una hormona anabólica que ayudar a un efecto más anabólico”, dijo la doctora Hernández.

Supervisión

Los especialistas del INDEN recuerdan que cualquier dieta y ejercicios deben ser supervisados por un médico y no puede ser indicado por personal que no tenga los conocimientos, porque no es solo aumentar la masa muscular, sino que debe ser de manera adecuada.

Señalaron que el gimnasio en sentido general es bueno, pero que si se hace de manera inadecuada hace daño, lo cual ocurre con frecuencia, porque las personas quieren ganar masa muscular muy rápido y usan esteroides anabólicos que pueden llevar a riesgo de desarrollar diabetes con el paso del tiempo

Prevalencia de diabetes

Los especialistas del INDEN recordaron que los últimos estudios realizados por el centro indican que el 13% de la población dominicana es diabética y el 9% es pre diabético, lo que indica que el 25% de la población dominicana, o sea, entre 2.5 y tres millones de personas, necesita atenciones de salud por esa condición.

A esto se agrega, explicaron, que casi el 60% de las personas con diabetes tienen hipertensión, lo que indica que el país debe seguir capacitando médicos y establecerlos en todas las provincias y comunidades.

El refugio de los pacientes

Al arribar en noviembre próximo a los 50 años de fundado, los que dirigen al IINDEN lo definen como la “Casa del Paciente Diabético”.

Su director Ammar Ibrahim dice que el instituto es el refugio de los pacientes, porque nació para brindar un cuidado integral a las personas, sin importar su condición social o económica.

“Algunos pacientes que enviamos a sus pueblos a recibir atención, al poco tiempo vuelven y se quedan recibiendo atención en el instituto porque allí se sienten como en su casa, además como tienen todas las especialidades médicas aprovechan y consultan a diferentes especialistas”, señaló el especialista.

Crono

1972

El Patronato de Lucha Contra la Diabetes fue fundado el día 26 de octubre del año 1972 por el doctor Jorge Abraham Hazoury Bahlés, quien a su llegada al país procedente de España, donde realizó su especialidad en Endocrinología, se encontró ante una población de personas con diabetes totalmente desprotegida. Esto marca el inicio de la Lucha Contra la Diabetes en el país. Casi de inmediato nació el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición (INDEN), el 30 de noviembre del año 1972, para proveer atención médica especializada.