Quico Tabar a Fenabanca: "Lo que quieren es que el Gobierno les perdone las deudas millonarias que han acumulado por años"

Santo Domingo, RD

El administrador de la Lotería Nacional, Teófilo "Quico" Tabar, envió una carta al presidente de la Federación Nacional de Bancas (Fenabancas) donde acusa a ese sector de chantaje, desorden, evasores de impuestos y que con su llamado a movilización frente al Palacio Nacional, buscan confundir y ocultar cuestionamientos dentro de su mismo sector.

Tabar hace una especie de radiografía, de lo que a su juicio se produce con muchos propietarios de bancas.

Dice que los de Fenabanca, que han estado participando en reuniones con los concesionarios, autoridades y especialistas en conciliación, en busca de acuerdos, callan y lo que quieren es que el Gobierno les perdone las deudas millonarias que han acumulado por años, al no cumplir sus compromisos y deberes, y que su interés es que el Estado les disminuya los impuestos considerándose una clase sacrificada.

“No es la primera vez que ustedes hablan de protestas frente al Palacio solo con el fin de que no se les cobre impuestos. Porque eso es lo que una gran parte de ustedes no quieren. Pretendiendo seguir actuando como chivos sin ley. Endilgándole al gobierno los incumplimientos. Olvidando un principio que reza, que los que no cumplen los deberes, pierden derechos a exigir” dice el funcionario en la misiva dirigida a Cristian Guzmán, presidente de Fenabanca.

Agrega que ese negocio no para. “Ustedes venden números todos los días, a todas horas. Cobran y ganan dinero, pero quieren cumplir sus obligaciones tributarias o fiscales. Pretenden presentarse como víctimas siendo parte del desorden, del que muchos se han beneficiado por más de 11 años. Ahora quieren que este gobierno, en 6 o 7 meses, resuelva todos los problemas, sabiendo que uno de los principales problemas lo representan ustedes mismos. Que apoyan incumplimientos. Que se confabulan en contra de los que quieren regularizaros, y son incapaces de llegar a acuerdos entre ustedes mismos, que no se ponen de acuerdo ni siquiera en quien los representa en el Consejo de Seguimiento”.

Tabar reconoce que el Estado fue en parte responsable de ese desorden, en beneficio de algunos de ellos, pero fundamentalmente en connivencia con su sector, del que muchos de sus miembros se han beneficiado y son socios.

“Ustedes se dejan chantajear de sus propios miembros y quieren transferir ese chantaje al gobierno. Prefieren descargar sus debilidades en otros. Déjense de presentarse como víctimas, torpedeando cualquier proceso de acuerdos y únanse a la búsqueda de soluciones”.

Los instó a que no pretendan tampoco privar impolutos, porque, “aunque blandeados como los sepulcros, la sociedad percibe las pestilencias que hay dentro”.

Dice que han querido darles la oportunidad de reivindicarse frente a la sociedad, para que sean cumplidores de sus obligaciones, y, de cierto modo, colaboradores del Estado, pero sin componendas o sociedades encubiertas. “Limpio y transparente. Ustedes jugando su rol y el Estado, el suyo, pero sin pretender manipular, dirigir y controlar sus juegos y al mismo tiempo queriendo manejar a los funcionarios a su manera y conveniencia. Ahora eso no va. Entendimiento sí, pero no chantaje”.