Precios en mercados se mantienen estables

Patria Reyes Rodríguez

Santo Domingo, RD

El abastecimiento y los precios de los productos en los mercados de productores se mantienen estables a pesar de los daños causados por las lluvias del huracán Fiona en la región Este y Noroeste del país.

Vendedores del mercado de Villa Consuelo y de la Duarte refirieron que las ventas están lentas pero que los productos no han tenido ninguna variación en sus precios.

El comerciante Cesar Rosa, quien un puesto de venta en el mercado de Villa Consuelo indicó que ha sentido una merma en el flujo de productos pero que esto no ha afectado los precios.

Dary Reyes, otro vendedor de este mercado, refirió que los únicos productos que han registrado variación en su costo es la cebolla, que pasó de RD$40 a RD$60 la libra y que quizás sea por los efectos del huracán, y el aceite que aumentó cerca de RD$30.00 el galón.

Al consultar al propietario de la carnicería Balby, Julio Cesar Ferrera y de la carnicería Adriano, Adriano Beltré sobre los precios de las carnes, ambos indicaron que no han tenido variación y que el suministro se mantiene al mismo ritmo de antes de que el huracán Fiona afectará al país.

Mercado de la Duarte

El presidente de la Federación de Comerciantes del Mercado Nuevo de la Duarte, Miguel Minaya, confirmó lo expresado por los demás comerciantes al indicar que los precios de los productos agrícolas se mantienen estables y que no existe escasez.

“Los productos hasta ahora se mantienen con precios estables, no hay escasez de ningún tipo de productos porque el huracán no afectó a las provincias productivas”, sostuvo Minaya señalando que Higuey, Hato Mayor y el Seibo son provincias que su fuerte no es la producción de alimentos para la canasta básica.

“Lo que tienen que ver con la producción de plátano, yuca, guineos y otros rubros son las provincias de Barahona, Azua, Moca, Valverde Mao, Salcedo, San Juan, son las provincias que producen la mayor cantidad de productos”, agregó.