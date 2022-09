“La mejor manera de limpiar las playas es no ensuciándolas”

Santo Domingo, R. D.

Las playas juegan un papel importante en nuestra vida. Además de ofrecer una serie de oportunidades recreativas, proveen hábitats para una variedad de flora y fauna. Son protección para los residentes que viven cerca del océano, amortiguan los fuertes vientos y el oleaje que crean las tormentas. De igual manera, fomentan la actividad económica.

Este sábado 17 de septiembre, se celebra el día Mundial de la Limpieza de Playas, y queremos darte algunos consejos para que empieces a ser consciente y evites su contaminación.

1. Para empezar, programa tu mentalidad con lo que es. La playa es un lugar de todos, un hogar. Entonces hay que respetar el lugar que compartimos todos, no tratarlo como un basurero. Menos cuando es una belleza natural que nos ayuda a subsistir.

2. Si vas a consumir en la playa, trata de llevar la comida y otros elementos en bolsas de tela, así evitas cargar con bolsas plásticas, porque además de que se pueden romper, contribuyes a disminuir su uso, de la misma forma, si vas a llevar agua de tomar, llévala en un termo que dure más y evita comprar botellas plásticas.

3. No viertas líquidos de ninguna clase en el mar. No tienes idea del daño que le causa al ambiente marino los productos de cuidado como bloqueadores, bronceadores, maquillaje, gel exfoliante, champú, acondicionador etc. La mayoría de estos productos contienen ingredientes inorgánicos que liberan nitrógeno, fósforo y silicio y al ser tirados al mar provocan un crecimiento de algas marinas, haciendo sus aguas menos productivas.

4. No toques ningún animal o planta. Si te gusta bucear, por ejemplo, ya sabrás que no puedes llevarte algún coral de suvenir. Déjalos vivir tranquilos. Son parte del ecosistema marino y llevándotelos, lo estás destruyendo.

5. Riega la voz. Si vas en grupo coméntalo con ellos, la responsabilidad es de todos, despierta la conciencia en ellos. Da el ejemplo, porque no todos se dan cuenta de sus errores.