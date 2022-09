Se forma séptima depresión tropical de la temporada; podría convertirse en tormenta tropical esta noche

La Oficina Nacional de Meteorología (Onamet) anunció este miércoles la formación de la séptima depresión tropical de la presente temporada, informando que le dan seguimiento a este fenómeno atmosférico.

Asimismo, la referida entidad exhortó a la población a estar atentos a los boletines que emite, así como a las recomendaciones del Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

“Se forma la depresión tropical # 7 de esta temporada ciclónica 2022. A partir de este momento, damos un estricto seguimiento al desplazamiento y evolución de este ciclón tropical”, leía el mensaje del mencionado organismo.

Además, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes estadounidense (NHC, por sus siglas en inglés), esta depresión se está moviendo hacia el oeste, con una velocidad de 22 kilómetros por hora.

Igualmente la NHC pronosticó que este fenómeno atravesará las Islas de Sotavento el viernes, y se acercará a las Islas Vírgenes y Puerto Rico este fin de semana.

El Centro de Huracanes destacó que actualmente los vientos máximos sostenidos de esta depresión están cerca de los 55 km/h, con ráfagas más altas.

También predijeron un fortalecimiento gradual durante el próximo día, previendo que la depresión se convierta en tormenta tropical esta noche o el jueves.

Here are the 11 am AST Wednesday Key Messages for newly formed Tropical Depression #Seven. A Tropical Storm Watch could be required for portions of the Leeward Islands later today. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/2C52mgPlzj