Movimiento en dirección ejecutiva del PRM continúa generando opiniones encontradas

Luego de que el Partido Revolucionario Moderno (PRM) realizara un movimiento en su dirección ejecutiva que diera al traste con la inclusión de varias personas y la exclusión de otras, las críticas de dirigentes del partido no han casado.

Uno de los que se expresó fue Rafael (Fafa) Taveras, uno de los que fue sacado del máximo organismo partidario del PRM, quien determinó que esa decisión corresponde a la "visión" de "armonizar" el aparato administrativo con la estructura política.

"La mayor parte de los que entraron del Gobierno no estaban en el aparato político, la mayor parte de los que sacaron, no teníamos funciones (administrativas) pero estábamos en el aparato político, entonces ellos han pretendido armonizar eso y ojalá le vaya bien pero yo insisto que tenemos que acelerar la reforma por el partido", añadió Taveras.

Indicó que a pesar de que no forma parte de la estructura política y de la administración pública, él seguirá siendo un político del partido oficialista y un "promotor del cambio"; además agregó que nada de eso le afectará al PRM, porque su mayor ventaja es que "ahora mismo no tienen competencia".

Otro que se expresó fue Guido Gómez Mazara, quien expresó que a "su entender", la alta dirigencia del PRM y el presidente Luis Abinader, son personas que no "se sienten cómodas con gente de pensamiento crítico".

"No se le puede tener miedo al pensamiento crítico, yo tengo la impresión que el compañero presidente de la República le tiene miedo al pensamiento propio, porque cuál es el delito de Ramón (Alburquerque), de Tony Raful; pero que cuando Luis Abinader andaba en pantalones cortos, Paliza (José, presidente del PRM) no había ni nacido y ya Fafa tenía a sus espaldas la 40, la guerra de abril, la persecución de Balaguer, si eso no es un valor; por el amor de Dios...", exclamó Gómez Mazara.

El dirigente político recalcó que “no participó en ninguno de esos procesos”.

Las críticas vienen de gente "que no acepta competencia"

De las inclusiones que fueron criticadas fue la del ministro de Industria y Comercio, Victor (Ito) Bisonó, quien hasta el momento de su ingreso de la dirección ejecutiva no formaba parte del PRM.

Ante eso, Bisonó evadió el tema al ser cuestionado por varios periodistas pero si manifestó que esas críticas provienen de personas que son o "adversarios políticos o personas que no aceptan la competencia".

El pasado domingo, el PRM celebró la última fase de la XXI Convención Nacional Ordinaria, en honor a José Rafael Abinader Wasaf y aprovechó la ocasión para reformular la conformación de su dirección ejecutiva.

Dentro de los nuevos integrantes destacan Bisonó, la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el presentador de televisión, Roberto Angel Salcedo (Robertico), entre otros.

Mientras que quedaron fuera personas como el expresidente del Senado, Ramón Alburquerque; Guido Gómez Mazara, el delegado del partido ante la Junta Central Electoral (JCE), Sigmund Feund; Fafa Taveras, la senadora por Puerto Plata, Ginnete Bournigal; entre otros.

El alto organismo del PRM ahora queda compuesto por: José Ignacio Paliza, Carolina Mejía, Deligne Ascención, Milagros Ortiz Bosch, Eddy Oivares, Nelson Arroyo, Kelvin Cruz, Lía Díaz, Jean Luis Rodríguez, Luis Abinader, Hipólito Mejía, Raquel Peña, Samuel Pereyra, David Collado, Sonia Guzmán, Wellington Arnaud, Eduardo Sanz Lovatón, Alfredo Pacheco, Fellito Subervi, Victor Ito Bisonó, Andrés Bautista, Gloria Reyes, Yadira Henríquez, Faride Raful, Franklin García Fermín, Miguel Ceara Hatton, Jesus Chú Vásquez, Salvador Ramos, Roberto Fulcar, Cesar Cedeño, y Geanilda Vásquez.

Así como Rafael Santos, Elizabeth Mateo, Luis Valdez, Tony Peña Guaba, Alexi Victoria, Santiago Zorrilla, Ricardo de los Santos, Alberto Atallah, Miguel Vásquez, Antonio Almonte, Josefa Castillo, Darío Castillo, Eligio Jaquez, Fernando Durán, Faruk Miguel Castillo, Jesús Feris Iglesias, Limber Cruz, Rafael Salazar, Lourdes Herrera, Luis Delgado, Félix Aracena.

Igualmente, Margarito de León, Máximo Pérez, José Marte Pinatini, Víctor D´Aza, Ulises Rodríguez, Robertico Salcedo, Manuel Durán y Anulfo Pascual

También fue escogido Igor Rodríguez Duran en la secretaria de actas y correspondencias del PRM, Tony Rodríguez como fiscal nacional del PRM y Aleida Rosario, suplente fiscal nacional.