Surfista Brandon Sanford Viñas: “Mi amor al mar está más fuerte que nunca”

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD

Luego de dedicar parte de su vida siendo un servidor del turismo como guía de dominicanos y extranjeros que visitaban por primera vez Cabarete (distrito municipal del municipio de Sosúa, Puerto Plata) y sus hermosas playas, el surfista dominicano Brandon Sanford Viñas, ha decidido perseguir su sueño: ser uno de los mejores surfistas de olas tubulares y grandes.

A sus 33 años, como representante del país, ha recibido una invitación para embarcarse en uno de los eventos de deportes acuáticos más importantes a nivel mundial, el Mexpipe Warriors 2022, y está decidido a triunfar.

Conversando con LISTÍN DIARIO, Sanford Viñas, indicó que su interés y amor por el surf nació cuando era apenas un niño. El joven atleta creció mirando desde su casa, que tenía la “playa Encuentro” detrás, a vecinos y muchachos de la zona, más grandes que él, haciendo surf. Los observó lo suficiente, tanto que, cuando tenía solo seis años, ya estaba dentro del mar, cogiendo olas.

“Mi mamá vio que me gustaba mucho ese deporte acuático y de un viaje que hizo a Puerto Rico me regalo mi primera tabla de surf. Poco a poco fui metiéndome más en las olas y terminó siendo mi pasión. Ese fue mi primer amor y hasta el día de hoy lo sigue siendo”, expresó Sanford Viñas con mucha ilusión y entusiasmo.

Luego rememorar esos inicios de su encuentro con el mar, comentó que muchos sucesos han pasado.

Empezó a tomarse el surf más en serio y a la edad de 14 años, ganó su primer concurso internacional en Puerto Rico. Años más tarde, se convirtió en Campeón Latinoamericano Subjunior (2004), y luego Open, por seis años consecutivos, y quedó en tercer lugar en el evento Master of the Ocean, delante de fuertes competidores de todo el mundo.

“No me dan los dedos de la mano y los pies para contar todos los eventos a los que he asistido, pequeños y grandes. He ido 30 veces a diferentes eventos alrededor del mundo a representar el país. México, Costa Rica, Panamá, California, Florida, Brasil, Nicaragua, Perú, Ecuador”, destaca el deportista.

Se interesa por el turismo de la República Dominicana

Después de un tiempo compitiendo, el joven se detuvo y sintió que hacía falta un servicio, que brindara una experiencia divertida a dominicanos y extranjeros en la meca de los deportes acuáticos en el país, Cabarete

Sanford se convierte en guía turístico y funda una empresa denominada Dominican Surf Trips, para compartir el regalo de la belleza del surf en la República Dominicana.

“Este país… muchas personas que incluso viven aquí no lo saben, pero es un tesoro en cuanto a los deportes acuáticos y las playas que tenemos”, señala el surfista.

Bajo el slogan “Somewhere in DR”, en español, “en alguna parte de RD”, llevaba a los turistas a conocer playas secretas y escondidas, donde se practicaba, especialmente, el surf.

“El surf es muy egoísta, no es un deporte de grupo, uno siempre quiere esconder su playa favorita y su ola favorita para que uno pueda gozar. Si hay muchas personas tratando de coger esa ola, la diversión no es igual (…) yo llevaba a mis clientes a playas muy bonitas, secretas”, comentó Sanford Viñas.

“Mi amor al mar está más fuerte que nunca”

Sanford está en una etapa de su vida en la que se encuentra enfocado en su sueño y desea hacerlo realidad. Enfatizó en que siente un compromiso innato con la juventud de República Dominicana.

“Las generaciones que vienen detrás de mí merecen a alguien que los inspire y los motive. Y en este momento siento que estoy preparado para darle una buena motivación e inspiración, por eso mi amor al mar está más fuerte que nunca”, expresó el amante del ‘Foil Surfing’.

Para Sanfort Viñas el surf es su vida y describe el deporte como un estilo de vida.

“En el momento en que agarras la tabla y coges esa ola tú te liberas de muchas cosas en la vida”, expresó.

Va por el Mexpipe Warriors 2022

La verdadera pasión de Sanford Viñas siempre ha sido perseguir las olas más grandes posibles.

El evento Mexipipe Warrior es una actividad tiene lugar en la plata Puerto Escondido, ubicada en México, una de las playas de olas más fuertes y que se celebrará en septiembre de 2022. Allí serán convocados los surfistas de tubos alrededor del mundo.

Sanford Viñas obtuvo un lugar en la lista de invitados del evento que honra al legendario surfista mexicano Oscar Moncada. El joven competidor indicó que se siente orgulloso de estar representando el país.

“Me siento súper bien representando a mi país. A la gente le gusta el dominicano. Me siento orgulloso cuando llego a otro país representando a República Dominicana”, manifestó el joven competidor nacido en Florida, Estados Unidos, pero criado en República Dominicana desde que tenía un año de nacido, por su madre dominicana.

“Es un honor tener ese título. No cualquiera puede llegar y es una invitación que tengo. Me encantaría ganar”, agregó.

Una rigurosa preparación

“Me estoy preparando”, dijo Sanford Viñas” y explicó que los preparativos para el Mexpipe Warriors 2022 constan de tres pilares fundamentales: preparación técnica, física y mental.

“Estoy nadando, haciendo ejercicios, sobre todo de respiración. Yo voy a una playa y me sumerjo con una piedra y aguanto la respiración hasta donde pueda, esto lo hago para simular un estrellón en una ola grande”, explicó.

“Preparo mi mente para que el diablito no me diga “esa ola es muy grande”, “no creo que lo puedas hacer”, construyendo una mente fuerte”, agregó.