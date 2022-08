¡Araña marrón al ataque!

Shaddai Eves

Santo Domingo, RD.

Al menos 15 personas con lesiones por mordeduras de un tipo de tarántula, conocida como “araña marrón”, han sido asistidas clínicamente, hace poco, según informó una fuente médica de una clínica en Mao, Valverde.

No obstante, se cuentan en más de 50 los casos que ha registrado en sus consultorios de pacientes con picaduras, en solo tres años.

La araña marrón, considerada “médicamente importante”, debido a su potente veneno es capaz de llegar hasta el hueso, se encuentra esparcida y atacando silentemente a trabajadores agrícolas en el noroeste del país, principalmente en la provincia Monte Cristi. Esto ha ocurrido después de que por el Puerto de Manzanillo desembarcara un contenedor con mercancías empacadas en paletas hechas de madera, con las arañas en su interior, provenientes de Brasil.

“Los mismos pacientes que he recibido, y que he tratado, me lo han dejado saber”, aseguró el médico, mientras explicaron que los pacientes que tienen mordeduras desarrollan algo parecido a lo que sucede con los pacientes de diabetes.

La araña marrón, también llamada “reclusa”, es una especie de araneomorfa de la familia Sicariidae. Es considerada como la más peligrosa de las arañas del género Loxosceles, ya que su mordedura es capaz de producir una gran toxicidad en el área, hasta provocar una necrosis, es decir, “la muerte de las células y los tejidos de la zona picada”, reacciones sistémicas severas e incluso el fallecimiento.

“Villa Vásquez, Las Matas de Santa Cruz, Laguna Salada, Hatillo Palma y Guayubín (Piloto) son las zonas más afectadas de Monte Cristi y de donde más pacientes he recibido”, dijo la fuente, que demás indicó también ha recibido personas de zonas cercanas, como Santiago Rodríguez, y Mao, en Valverde.

Gran parte de los afectados son de nacionalidad haitiana, siendo esto explicado al hecho de que “son quienes realizan la jornada agrícola en esas demarcaciones ubicadas cerca de la frontera dominico-haitiana”.

Los síntomas

Es poco frecuente ver a la araña reclusa cuando pica, porque la picadura no duele. La mayoría de las picaduras ocurren mientras la persona está durmiendo.

Las reacciones a una picadura son variadas. Pueden ser desde una leve irritación en el sitio de la picadura a un envenenamiento potencialmente mortal.

De acuerdo con la fuente médica, los síntomas empiezan con enrojecimiento e hinchazón de la zona afectada hasta que el paciente va perdiendo la coloración y se va tornando azul oscura, morada y luego negra.

Los síntomas pueden incluir escalofríos, picazón, fiebre, náuseas y convulsiones. Como la mordedura de la araña pasa inadvertida, el paciente se descuida y recurre a la automedicación, utilizando ungüentos, antibióticos o antiinflamatorios.

El diagnóstico

Las picaduras de arañas son difíciles de diagnosticar, incluso por los médicos.

Es casi imposible identificar una picadura de la reclusa marrón solo por la herida. Muchas condiciones medicales imitan la lesión necrótica de una picadura de la reclusa marrón, incluyendo infecciones bacteriales y de hongos, la gangrena, y llagas diabéticas o de presión.

Una persona con la picadura acude al médico en el cuarto día, cuando el veneno está en la parte intermedia de la piel, y avanzado, lo que amerita un desbridamiento profundo, en pocas palabras, “la remoción del tejido muerto o dañado”.

SEPA MÁS

Tratamiento

El manejo y tratamiento del paciente dependerá de si tiene o no compromiso sistémico, y del nivel de complicación de la lesión cutánea. La toxina de la araña puede durar de entre una semana a 10 días, dependiendo del organismo de cada paciente.

“He tenido pacientes que me han durado hasta 15 y 20 días en internamiento”, dice la fuente médica.

Los pacientes pueden ser librados del veneno, pero se crea un daño permanente que deberá ser tratado. Si no es un caso complejo, de cuatro a 10 días la persona debe tener una resolución y se va tratando de forma ambulatoria.

La fuente médica dijo que se enteró por sus pacientes de lo que está ocasionando la araña marrón y “no porque se le haya hecho un seguimiento epidemiológico de parte de las autoridades del Ministerio de Salud Pública”.