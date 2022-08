La crecida de río en Manabao “se llevó todo”

María Tejada Lorenzo

Santo Domingo, RD.

Luego de las inundaciones registradas por el desbordamiento del cruce de Río Grande, Manabao y el Yaque del Norte en las últimas horas en la comunidad de Manabao, municipio de Jarabacoa, en la provincia de La Vega, habitantes señalan que tuvieron muchas pérdidas materiales y que nunca habían visto “algo así”.

“La inundación me llevó todo. Nevera, estufa, cama… Tuve que refugiarme donde un hermano mío con mis hijos de 9 y 17 años”, expresó Elba María Rodríguez, una de las afectadas de esta inundación, en las afueras de su casa donde tuvo que trasladar su ropa, sillas y otros artículos del hogar.

De igual forma, dijo que nunca había visto un fenómeno natural de esa magnitud, por lo que aconseja que se construya un puente cajón para evitar futuras situaciones similares.

“Lo que necesitamos es un puente cajón, si lo hubiésemos tenido el agua pasa derecho, pero al venir tanta basura se tapa la alcantarilla y el río se desborda para acá”, explicó la mujer de 45 años.

También agregó que la falta de mantenimiento en el drenaje fue parte de la crecida de algunos arroyos.

Al momento de narrar lo vivido cuando su morada se inundaba, Elba dijo, entre lágrimas, que no tiene palabras para explicar lo que sintió, simplemente tuvo que actuar rápido, “dejar todo botado” y montarse en una yipeta con sus hijos hasta que el río bajara, y al volver percatarse de que allí no había nada y que “lo perdió todo”, era algo desastroso que le dejó un amargo en la boca.

“Eran como los 4:15 de la tarde cuando todo esto pasó. Realmente temo que vuelva a ocurrir”, añadió.

De igual forma, señaló que esas inundaciones le han afectado unas tres veces anteriormente y que las autoridades solo le dicen “palabras bonitas”, pero al final no le ayudan a reponer sus pérdidas materiales.

“Hace 9 meses me pasó lo mismo y no hicieron nada. Aquí somos pobres de autoridades. Mira qué increíble, anoche tuve que ir a reclamar para que no nos dejaran dormir con la alcantarilla llena de basura, si no lo hacía vuelve a llover y el agua nos arrastra con todo y casa”, dijo Elba.

Finalmente, indicó que en el sector El Fogón, ubicado en Manabao, fueron afectadas al menos unas 15 residencias en total.

Por su parte, Dahiana Marte, hija de de 17 años de Elba, contó que al momento de ocurrir estas fuertes lluvias, se encontraba durmiendo cuando su abuela, otra de las afectadas, tocó la puerta desesperadamente para que saliera de allí.

“Yo no pensaba que la situación podía llegar a tanto. Cuando mi abuela me llamó y salí, ahí era que el río venía con gran presión. No nos dio tiempo de sacar nada”, reveló la joven.

En el caso de Santiago Vargas, otro de los damnificados, recalcó que necesita ser reubicado de su vivienda o que la posicionen más arriba porque está en un hoyo y corre peligro cuando se presentan este tipo de situaciones.

“Se me dañaron los muebles, una cama y mucha ropa. Hasta ahora las autoridades no nos han dicho nada. Pero estamos vivos que es lo importante”, agregó el hombre de 57 años que se encontraba cocinando arroz cuando su hogar se llenaba de agua.

Luisa Jiménez de la Mota, gobernadora de La Vega, informó que se dispuso ayuda de comida y de distintas necesidades para los habitantes de Manabao que resultaron afectados.

“Estamos terminando de hacer el levantamiento con la Defensa Civil y los bomberos para poder decir los números exactos de las familias y casas afectadas”, dijo la gobernadora.