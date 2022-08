A dos años de la tormenta Laura, once familias siguen sin casas

Laura Castillo

Santo Domingo, RD

Dice un viejo adagio que la esperanza es lo último que se pierde. En este refrán se cobijan once familias con la la ilusión de que el gobierno les construya la casa que les prometió, luego de que sus viviendas en el sector Los Ríos de esta capital, fueron arrastradas por las fuertes inundaciones que provocó la tormenta Laura en el 2020.

Mañana 23 de agosto se cumplen dos años que el fenómeno atmosférico arrasó dos edificios y una casa, dejando en la intemperie a estas familias, quienes todavía no ven materializadas la promesa que le hizo el presidente Luis Abinader la tarde que ocurrió el desastre.

“La palabra del presidente está en el suelo, mire como estamos todavía y no nos dicen nada. Yo creo que la palabra del gobierno tiene que ser escuchada porque ya están terminando este proyecto (tapar la cañada) y nosotros seguimos igualitos”, expresó Kenia Sánchez una de las afectadas que tenía 30 años residiendo en la zona.

Una vez trascendió la noticia de la tragedia en los medios de comunicación, justamente siete días después que Abinader tomara posesión, el mandatario acudió al lugar de los hechos junto a otros funcionarios y dieron la palabra de buscarle “una salida donde no tengan riesgos”.

Además, el año pasado el presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Barrial, Rolfi Domingo Rojas, expresó que en ese mismo año sería construido un edificio a través del Ministerio de la Vivienda (Mived), entidad que en ese entonces supuestamente, tenía el monto de inversión evaluado y entregaría a cada uno de los damnificados una casa nueva en el 2021.

Hasta la fecha, la información más reciente que le suministró el Mived a los afectados era que recibirían información certera del proyecto habitacional antes de 17 de este mes, sin embargo, estos alegan que no le han dicho nada nuevo y ni siquiera las llamadas le contestan.

“No nos cogen ni la llamada, por eso estamos solicitando una reunión con las autoridades. Estamos cansados y necesitamos respuestas. Necesitamos la palabra del gobierno”, dijo desconsolada Sánchez.

Sin ánimos de recordar y apenada, otra de las afectadas identificada como Yeni Silvestre, contó a LISTIN DIARIO que a pesar de la tragedia dio gracias a Dios porque no perdieron la vida sino cosas materiales. Pero esto no les impide entristecerse por haber perdido inesperadamente su techo propio.

“Eso fue terrible no quiero recordarme de eso”, rememoró mientras giraba la cabeza de lado a lado tratando de impedir el pensamiento.

Narró que el día del derrumbe, su hija y su nuera estaban en la casa, ambas embarazadas. Indicó que tenían tanto tiempo viviendo allí que hasta sus hijos crecieron en el sector y procrearon sus familias, pero lamentablemente sus nietos no pudieron criarse en su hogar porque se derribó la casa durante la tormenta.

“La vida es lo único que no se recupera, pero de verdad que a veces vemos las fotos de nuestras casitas y nos da mucho que pensar, lo sentimos mucho en el corazón porque mis hijos crecieron ahí y mis nietos no crecieron allí porque se cayó”, narró Silvestre.

Silvestre fue la primera del edificio en percatarse de lo que estaba sucediendo e inmediatamente alertó a los que estaban en la casa y pudieron salir ilesos mientras en un abrir y cerrar de ojos no quedaban rastros de las viviendas. “Yo me di cuenta al instante de lo que pasó y esa (señaló una vecina) no se murió porque la llame. La casa se estaba cayendo y ella estaba bajando (por las escaleras) si no estuviéramos en otra posición (refiriéndose a la muerte)”, dijo reviviendo el momento involuntariamente.

Señalaron que algunas de las personas afectadas tuvieron que trasladarse a otro sector porque no encontraron casas de alquiler en la misma zona donde residían por muchos años, otros tuvieron que irse al campo.

DETALLES

La agenda

En demanda de las casas prometidas, los moradores de Los Rios tienen planeado realizar una vigilia y una caminata hacia el Palacio Nacional a partir de este martes.

“Mañana iniciaremos aquí. ¿Hasta dónde vamos a llegar? No sabemos, porque ya son dos años”, dijo Sánchez al Listín.

Explicó que en el barrio han ubicado varios terrenos donde supuestamente se construiría el edificio, pero solo se ha quedado en “palabras”. Hace dos años del colapso de dos edificios y una vivienda donde vivian 11 familias.