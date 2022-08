Maestros que aprobaron concurso reclaman nombramientos frente a Educación

Yasmel Corporán

Santo Domingo, RD

Decenas de maestros, que aprobaron el concurso de oposición docente, reclaman al nuevo ministro de Educación, Ángel Hernández, sus nombramientos.

Vociferando consignas con pancartas, profesores de Santiago, San Juan de la Maguana, Moca, Puerto Plata, Yamasá se apostaron frente a las instalaciones del Ministerio de Educación (Minerd) para exigir a la dependencia sus designaciones.

Dicen que la mayoría aprobó el concurso hace más de un año y no han sido insertados en el sistema educativo.

"Hemos venido varias veces y no nos dicen nada, no nos han llamado, no sé si están esperando que inicie el año escolar para dejarnos pasar", dijo Marisol Ramírez, maestra de San Juan de la Maguana.

Los profesionales del magisterio manifestaron que la situación de incertidumbre se ha prolongado por varios meses. Asimismo, se quejaron de que muchos viven en el interior del país y han tenido que aumentar sus gastos económicos para trasladarse casi semanalmente a la sede del MInerd, sin éxito, en búsqueda de una solución a sus exigencias.