El ambiente dentro del Gran Teatro del Cibao durante el discurso de Abinader

Nathaly Tavarez

Santiago, RD

Eran las 7:24 pm cuando Luis Abinader entró a la Sala de la Restauración para rendir cuentas por sus dos años de gestión en el gobierno, ante el público que lo recibió con aplausos desde Santiago de los Caballeros. Tres minutos después, pasado el Himno Nacional, a las 7:27 empezó a hablar mientras millones de espectadores lo veían desde cada punto de República Dominicana.

Esto luego de que aproximadamente a las cinco de la tarde la Presidencia de la República anunció que el evento que se realizaría en el Monumento a los Héroes de la Restauración sería movido al Gran Teatro del Cibao por las condiciones climáticas del pasado martes y que iniciaría a las 7:00 pm, la hora pautada desde el principio.

Después de que se brindara la información las personas empezaron a llegar al lugar y todo marchaba bien, hasta que minutos después, sin importar sus cargos o situaciones económicas, la gran mayoría intentaba acceder al edificio entre forcejeos, quejas y palabras descompuestas.

Allí también se generaron disputas entre seguidores del Gobierno que pertenecen al grupo “Tiempo de Abinader” y una opositora que se identificó como Marisol González y acudió al lugar para expresar que no se sentía satisfecha con la gestión y diversas opiniones negativas que no fueron bien recibidas por los mismos. Algunos no pudieron entrar.

“No hay transparencia en el Gobierno”, fue una de las citas que la mujer dijo antes de que los seguidores empezaran a gritarle la destacada frase “Cuatro años más”, mientras se burlaban de la ciudadana que los llamó “lambones” y “tumba polvos”.

Al contrario, un hombre llamado Leonardo Cueva que vendía trompetas de color azul y vociferaba la frase ¨repíteme el cuatro¨ que admira el hecho de que Abinader se preocupe por las personas de bajos recursos, algo que consideraba que no hacia el Partido de la Liberación Dominicana.

Mientras que luego de conseguir entrar a la ceremonia, algunos funcionarios hablaron con la prensa dominicana y expresaron que tenían buenas expectativas del discurso y sobre el cambio que se efectuó.

Una de ellas fue la diputada Soraya Cruz del PRM, quien comentó que la gente asistió al teatro porque deseaban ver y apoyar a Abinader, sin importarles las condiciones climáticas y el cambio de lugar.

“La gran lluvia que ha caído en Santiago fue una tremenda excusa para no venir, sin embargo, la gente está apiñada aquí para ver al presidente y saludarlo”, expresó Cruz.

En otro orden, en el lugar había empresarios, seguidores del mandatario y funcionarios entre los que estaban la vicepresidenta del país, Raquel Peña; la primera dama, Raquel Arbaje, el presidente del Senado, Eduardo Estrella y el ministro de Industria, Comercio y Mypimes de República Dominicana, Víctor Orlando Bisonó (Ito).

Algunos de los presentes empezaron a expresar que estaban incómodos por el retraso de camas de 20 minutos, pero principalmente porque había mucho calor, a consecuencia de que el aire acondicionado presentaba deficiencias.

Mujer viajó desde Santo Domingo para entregar carta a Abinader

Dentro del auditorio estaba Carmen Francisco, una mujer que viajó desde Santo Domingo para ir al Monumento de Santiago a entregarle una carta a Luis Abinader, en la que expresaba que este le había prometido un trabajo antes de ganar las elecciones presidenciales en el año 2020, algo que no ocurrió, ya que se encuentra desempleada.

La dominicana de 34 años deseaba entregar la carta al presidente personalmente, lo que pudo lograr cuando el mandatario terminó su discurso y caminó con rapidez por los pasillos, subió a la tarima, espero unos segundos con calma, hasta que Abinader la noto y se acercó a ella, le dio un abrazo y se dirigieron a la parte trasera del escenario, mientras la referida tenía en sus manos el manifiesto.

“Sé que es un buen presidente y una gran persona, sé que me va a escuchar, porque ya me prometió trabajo”, comentó antes de lograr su cometido.

Carmen, que es madre de dos hijos y es oriunda de Boca Chica, explicó que se le había dificultado comunicarse con el jefe de estado, puesto que con quienes intentaba hacerle llegar el mensaje no cumplían sus promesas de hacerlo.

Contó que su viaje empezó a las ocho de la mañana y que al llegar a la región del norte tuvo que “pasar trabajo”, llegando a mojarse por las lluvias registradas ayer, razón por la que el papel donde escribió a Abinader no se encontraba en buenas condiciones, pero si estaba destinado a llegar a las manos correctas.

Pidieron una reelección presidencial

Hubo muchos momentos en los que en la sala había emoción por parte de los invitados, pero el más destacado fue cuando Abinader atacó a la oposición comparando la labor que ha realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), con la realizada por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en sus años de gestión.

En ese instante, gran parte del público se puso de pie y le aplaudió de manera constante, hasta que comenzaron a corear la frase “cuatro años más”, con la que pedían su repostulación presidencial.

El mandatario indicó que en solo dos años el Gobierno ha hecho la mayor expansión jamás vista de la UASD con proyectos de construcción en Hato Mayor, La Vega, Azua, Cotuí, Santiago Rodríguez, Neyba y Baní.

“Es comprensible que la oposición no crea que estemos construyendo tres extensiones de la UASD con el mismo presupuesto, a precios actuales, que lo que ellos gastaron solo en la construcción del parqueo de la UASD en Santo Domingo en 2011", agregó el jefe de estado.

Asimismo, expuso que la ampliación del Metro a Los Alcarrizos tiene un costo de 25 % menos por kilómetro lineal a los pasados 15 años, concluyendo con la frase “esto es cambio”.

Reacciones

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), Olmedo Caba Romano, indicó que el presidente está brindando un gran apoyo a los programas sociales, por lo que fue muy significativo haber escucharlo decir que las cifras se han duplicado en cantidad de personas que se incluyen en estos, así como en la cantidad de dinero que se está invirtiendo.

Por su parte, el destacado político Ulises Rodríguez habló sobre los logros del Gobierno y sobre la importancia de que en el comunicado se le brindara la importancia que le correspondía a cada sector.

Adicionalmente, valoró como positivo que el gobernador se haya tomado el tiempo de dedicar unos segundos para hablar sobre el valor de Santiago.

Tema del que también habló el empresario presidente de la Corporación Zona Franca Santiago, quien dijo que el presidente ha hecho muy buenas inversiones en la ciudad en los dos últimos años.

Las opiniones en las redes sociales no se hicieron esperar y, es que, en la cuenta de Instagram de este medio, muchos usuarios calificaron el discurso como excelente, preciso y bueno, cuando se les preguntó qué les pareció.