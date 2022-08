Reconocen en Asturias la trayectoria de Pepín Corripio

Santo Domingo, RD.

El ayuntamiento de Villaviciosa, Asturias, España, entregó el título de “Hijo Predilecto” al empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín), en reconocimiento a su trayectoria.

La entrega del reconocimiento al empresario español radicado en República Dominicana desde el 1938, fue aprobada en marzo, acogiendo una propuesta del Consejo de Comunidades Asturianas, que preside María Antonia Fernández Felgueroso.

Tras recibir la distinción, Pepín Corripio inició sus palabras acotando que dejará que hable la emoción, y no el cálculo, la literatura, ni el protocolo que se impone.

En companía de su esposa Ana María Alonso, expresó que lo hace en nombre de la familia. A la vez que elogió las cualidades de los asturianos, de quienes afirmó, son personas muy especiales.

“Mi gratitud es inmensa hacia todos ustedes, hacia todos aquellos que presentaron nuestra candidatura, que yo recibo como un reconocimiento en nombre de una persona de representación de toda una pléyade, de toda una familia de trabajo”, manifestó Corripio.

Acotó que las cosas que se hacen y se hicieron en su familia no requieren tantos elogios.

“Nosotros, en mi caso particular, ha sido una conjunción de situaciones donde el destino, la suerte y la divina providencia se han encargado de llevarnos con un viento favorable, empezando por el viento de llegar a la República Dominicana”, enfatizó Corripio.

Dijo que ahora es momento de que la familia haga un aporte, por lo que aprovechó para informar que la Fundación Corripio tiene en proceso la creación de un premio anual de 100,000 euros, dirigido a personas e instituciones de Villaviciosa y Cabranes, en el área de medio ambiente y educación.

“Queremos estimular a las personas emprendedoras de esta bendita tierra”, dijo.

Trayectoria

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, destacó que Pepín Corripio, quien partió de su natal Arroes, España, a República Dominicana, a la edad de 4 años, desarrolló una carrera como empresario de las más destacadas del país.

Destacó que nunca se ha olvidado de su tierra de origen, Villaviciosa, y su Arroes natal, y que esa vinculación con el origen, se ha reflejado en compromiso con las necesidades de su pueblo.

“Aquel niño de 4 años que partió de Arroes, de la mano de su madre, se ha hecho merecedor de los más destacados reconocimientos, tanto en República Dominicana, como en España y otros países, y por ello, hemos considerado de justicia, que también sea reconocido en su tierra de origen, con esta distinción como Hijo Predilecto de Villaviciosa”, puntualizó.

Subrayó una singularidad de su trayectoria como emigrante es que le ha llevado a una preocupación especial por el mundo de la comunicación y la cultura, especialmente a través de su gran obra cultural, la Fundación Corripio.

Y en lo más simbólico, indicó, impulsó junto a su padre la creación del Día del Inmigrante y construyó el monumento a los emigrantes en República Dominicana, obra del escultor español Antonio Prats Ventós.

Señaló que allí se recuerda a todos los emigrantes que han llegado a la República Dominicana y han puesto su grano de arena en pro de su desarrollo.

“Todo eso y mucho más se lo debemos, a aquel niño que con 4 años, partió de Arroes, de la mano de su madre, y para reencontrarse allá, en Santo Domingo, con su padre”, enfatizó.

Sostuvo que cada vez que reconocen la trayectoria de un emigrante, siempre hacen un reconocimiento colectivo a la emigración asturiana, con toda su diversidad, sin perder de vista la importancia que tuvo y tiene para la historia de Asturias y de España.



Satisfacción

El embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, expresó satisfacción por el homenaje, lo cual, dijo es doble, por ser representante de la República Dominicana ante el Reino de España, y por su condición de egresado de la escuela de trabajo, desarrollo integral y filosofía de vida que ha representado durante ocho décadas, Corripio Estrada.

Destacó el reconocimiento general que ha cosechado la siembra de Pepín Corripio en la sociedad dominicana, con una treintena de empresas, que inicialmente fueron comerciales, para ampliarse en industriales, agrícolas, agroindustriales, financieras, y del sector comunicacional, que incluye cuatro periódicos diarios, tres canales de televisión y dos radioemisoras.

Díaz expuso que el consorcio comunicativo es hoy día el mayor del país, pero siempre ha sido el más diverso.

“Por haber dirigido la información y la opinión de uno de sus canales televisivos nacionales durante 34 años, puedo afirmar que Pepín Corripio ha sido increíblemente respetuoso de la diversidad, de la libertad comunicativa, de la responsabilidad social”, subrayó.

Sostuvo que esa libertad y responsabilidad han contribuido significativamente al mantenimiento y el afianzamiento de la institucionalidad democrática nacional.

El ayuntamiento de Villaviciosa, Asturias, España, entregó el título de “Hijo Predilecto” al empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín), en reconocimiento a su trayectoria.

La entrega del reconocimiento al empresario español radicado en República Dominicana desde el 1938, fue aprobada en marzo, acogiendo una propuesta del Consejo de Comunidades Asturianas, que preside María Antonia Fernández Felgueroso.

Tras recibir la distinción, Pepín Corripio inició sus palabras acotando que dejará que hable la emoción, y no el cálculo, la literatura, ni el protocolo que se impone.

En companía de su esposa Ana María Alonso, expresó que lo hace en nombre de la familia. A la vez que elogió las cualidades de los asturianos, de quienes afirmó, son personas muy especiales.

“Mi gratitud es inmensa hacia todos ustedes, hacia todos aquellos que presentaron nuestra candidatura, que yo recibo como un reconocimiento en nombre de una persona de representación de toda una pléyade, de toda una familia de trabajo”, manifestó Corripio.

Acotó que las cosas que se hacen y se hicieron en su familia no requieren tantos elogios.

“Nosotros, en mi caso particular, ha sido una conjunción de situaciones donde el destino, la suerte y la divina providencia se han encargado de llevarnos con un viento favorable, empezando por el viento de llegar a la República Dominicana”, enfatizó Corripio.

Dijo que ahora es momento de que la familia haga un aporte, por lo que aprovechó para informar que la Fundación Corripio tiene en proceso la creación de un premio anual de 100,000 euros, dirigido a personas e instituciones de Villaviciosa y Cabranes, en el área de medio ambiente y educación.

“Queremos estimular a las personas emprendedoras de esta bendita tierra”, dijo.

Trayectoria

El alcalde de Villaviciosa, Alejandro Vega Riego, destacó que Pepín Corripio, quien partió de su natal Arroes, España, a República Dominicana, a la edad de 4 años, desarrolló una carrera como empresario de las más destacadas del país.

Destacó que nunca se ha olvidado de su tierra de origen, Villaviciosa, y su Arroes natal, y que esa vinculación con el origen, se ha reflejado en compromiso con las necesidades de su pueblo.

“Aquel niño de 4 años que partió de Arroes, de la mano de su madre, se ha hecho merecedor de los más destacados reconocimientos, tanto en República Dominicana, como en España y otros países, y por ello, hemos considerado de justicia, que también sea reconocido en su tierra de origen, con esta distinción como Hijo Predilecto de Villaviciosa”, puntualizó.

Subrayó una singularidad de su trayectoria como emigrante es que le ha llevado a una preocupación especial por el mundo de la comunicación y la cultura, especialmente a través de su gran obra cultural, la Fundación Corripio.

Y en lo más simbólico, indicó, impulsó junto a su padre la creación del Día del Inmigrante y construyó el monumento a los emigrantes en República Dominicana, obra del escultor español Antonio Prats Ventós.

Señaló que allí se recuerda a todos los emigrantes que han llegado a la República Dominicana y han puesto su grano de arena en pro de su desarrollo.

“Todo eso y mucho más se lo debemos, a aquel niño que con 4 años, partió de Arroes, de la mano de su madre, y para reencontrarse allá, en Santo Domingo, con su padre”, enfatizó.

Sostuvo que cada vez que reconocen la trayectoria de un emigrante, siempre hacen un reconocimiento colectivo a la emigración asturiana, con toda su diversidad, sin perder de vista la importancia que tuvo y tiene para la historia de Asturias y de España.



Satisfacción

El embajador dominicano en España, Juan Bolívar Díaz, expresó satisfacción por el homenaje, lo cual, dijo es doble, por ser representante de la República Dominicana ante el Reino de España, y por su condición de egresado de la escuela de trabajo, desarrollo integral y filosofía de vida que ha representado durante ocho décadas, Corripio Estrada.

Destacó el reconocimiento general que ha cosechado la siembra de Pepín Corripio en la sociedad dominicana, con una treintena de empresas, que inicialmente fueron comerciales, para ampliarse en industriales, agrícolas, agroindustriales, financieras, y del sector comunicacional, que incluye cuatro periódicos diarios, tres canales de televisión y dos radioemisoras.

Díaz expuso que el consorcio comunicativo es hoy día el mayor del país, pero siempre ha sido el más diverso.

“Por haber dirigido la información y la opinión de uno de sus canales televisivos nacionales durante 34 años, puedo afirmar que Pepín Corripio ha sido increíblemente respetuoso de la diversidad, de la libertad comunicativa, de la responsabilidad social”, subrayó.

Sostuvo que esa libertad y responsabilidad han contribuido significativamente al mantenimiento y el afianzamiento de la institucionalidad democrática nacional.