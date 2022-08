Diagnostican 122 niños con diabetes al año

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD.

En República Dominicana se diagnostican122 niños y adolescentes con diabetes por año, lo cual aumentó significativamente durante la pandemia de Covid-19, con una distribución uniforme en todas las regiones del país.

Así se revela en el primer estudio nacional sobre la incidencia de la enfermedad en el país, dirigido por los doctores Elbi Morla y Rosario Almánzar, del Área de Ciencias de la Salud del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), que contó con la colaboración de los doctores Graham Ogle, Steven James y Jayanti Manian de Life for Child y la University of the Sunshine de Queensland, Australia.

Los resultados del estudio indican que entre 2010 y 2019 la diabetes infantil en República Dominicana aumentó 10% por año en menores de 15 años y su incidencia fue ocho veces mayor que la reportada entre 1995 y 1999.

La investigación fue publicada en la revista científica Pediatric Diabetes, la de más alto impacto sobre el tema.

Se trata de un trabajo único en Latinoamérica por cubrir a toda la nación y determinó que en el país la incidencia de diabetes tipo 1 es de 4.3 por cada100,000 habitantes menores de 14 años, más frecuente de 10 a 14 años en el sexo femenino.

El estudio, dado a conocer por Intec, constituye el más reciente que visibiliza la situación de esa condición en el país y ha recibido reconocimiento de autoridades en el área de la diabetes juvenil mundial de Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y será incluida en el Atlas Anual Mundial de la International Diabetes Federation (IDF).

Datos de los centros

De acuerdo a los detalles ofrecidos, el estudio recopiló datos epidemiológicos sobre todos los nuevos diagnósticos de diabetes tipo 1 (DT1), según criterios estándar, entre 2010 y 2019 de las cuatro instituciones que atienden a niños con la enfermedad: el Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición; el Hospital Infantil Dr. Robert Reid Cabral; el Hospital Infantil Dr. Arturo Grullón, de Santiago de Los Caballeros y el Hospital Infantil Dr. Hugo Mendoza.

Participaron además todos los endocrinólogos pediátricos del país. La investigación fue financiada por el Fondo de Caridad Leona M. y Harry B. Helmsley.

Consulta anual

El doctor Morla, Premio Nacional de Medicina de la República Dominicana 2021 y miembro de la Sociedad Dominicana de Endocrinología Pediátrica, explica que “la salud de nuestra población menor de 15 años es afectada por enfermedades que antes eran poco frecuentes como la diabetes en recién nacidos y lactantes y diabetes parecida a la de los adultos en la adolescencia”.