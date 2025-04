¿Quién es y qué ha hecho Chad Baker-Mazara?

Nació en Santo Domingo, a los 17 años se fue a Estados Unidos a perfeccionar su juego y está a un par de victorias de ser el cuarto dominicano en lograr levantar el trofeo de campeón del baloncesto universitario de la NCAA.

Chad Baker-Mazara, de 25 años, es uno de los principales jugadores de la Universidad de Auburn, que el sábado se enfrentará a Florida en el Final Four en el partido que definirá a uno de los finalistas del encuentro por el campeonato.

El jugador de 6-7 de estatura y alrededor de 185 libras forma parte del quinteto titular como un delantero que destaca por su defensa y que puede encestar el triple para un equipo que se ha pasado prácticamente todo el año entre los primeros ubicados en los rankings.

“Cuando me mude no podría realmente hablar el idioma, así que la barrera estaba ahí”, dijo en una entrevista aparecida en The Latin Times bajo la firma de Héctor Ríos Morales, un año atrás. “Acostumbrarse básicamente a una nueva vida despúes de dejar todo atrás, mi familia, mis amigos... pero lo haría 20 veces más si tuviera que hacerlo”.

Finalista a premio

En esta temporada estuvo entre los finalistas al premio Julius Erving al mejor delantero rápido como el segundo mayor anotador de su equipo. Es hijo del exselección nacional Derrek Baker López, quien jugó en South Carolina State en 1984-85, y Carmen Mazara.

“No hay muchos recursos para ayudar a los chicos a llegar al próximo nivel así que hay muchos retos. El baloncesto es un poco diferente ya que jugamos con reglas de la FIBA. Tuve que llegar aquí y ajustarme al juego”, agregó.

Se mudó a los Estados Unidos con su abuelo paterno Bailey Baker y comenzó su tercer año de bachillerato. Luego de una estelar carrera en el High School inició en la NCAA con Duquesne en el 2020.

“Ser hispano nos ayuda mucho al saber lo duro que es llegar donde queremos estar. Siento como que los hispanos somos muy orgullosos y cuando salgo a la cancha, trato de asegurarme de que nadie me anote o tratar de anotarle a alguien”, añadió.

Se transfirió a San Diego State para la temporada 2021-22 cuando logró el premio al mejor suplente de la Conferencia Mountain West. Se fue a Northwest Florida State College, escuela junior a la que ayudó a avanzar al partido por el campeonato en 2022-23.

“Hay días difíciles cuando realmente extrañas tu hogar, días cuando podrías solo necesitar un abrazo de tu madre. Hay una gran batalla mental porque atraviesas por mucho griterío y a veces solo quieres llegar a casa y olvidarte de todo. Mi familia juega un gran rol en el porqué estoy aquí y ellos son la razón por la que estoy aquí. Quiero tratar de darles una mejor vida”, dijo.

Fue nombrado al mejor quinteto del torneo de la Conferencia Sureste el año pasado con Auburn, pero fue expulsado en el partido de primera ronda del torneo de la NCAA.

Su actuación en el torneo

Tuvo cinco puntos, tres asistencias, dos rebotes, una recuperación y un bloqueo en el triunfo en la primera ronda con anotación de 83-63 sobre Alabama State.

Fue el segundo mejor anotador con 17 unidades en la victoria ante Creighton en la segunda ronda con pizarra de 82-70.

En 21 minutos de acción, anotó seis de 12 lances de campo, se fue de 4-2 en triples y de 4-3 en la lìnea de personal. Atrapó dos rebotes y concedió una asistencia.

Aportó seis unidades, dos rebotes, dos asistencias, dos recuperaciones y un lance bloqueado en el éxito 78-65 ante Michigan en la etapa del Sweet 16.

En el partido correspondiente al Elite 8 terminó con seis puntos, cinco asistencias -líder del equipo-, un par de rebotes y una recuperación en el triunfo 70-64 sobre Michigan State.

Los campeones

Charlie Villanueva fue el primer dominicano en ser parte de un equipo campeón en el baloncesto de la NCAA cuando Conneticut se coronó en el 2004.

Al Horford brilló con los Gators de Florida que repitieron como campeones en las temporadas de 2006 y 2007.

Eloy Vargas estuvo con Kentucky, campeón en 2012.