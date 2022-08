Abinader tilda de “acciones imprudentes” los aumentos de salarios de funcionarios

Javier Flores

Santo Domingo, RD.

El presidente de la República, Luis Abinader, calificó como "acciones imprudentes" los aumentos de salarios que han sido denunciados últimamente en varias dependencias estatales.

“A lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la República Dominicana, han sido acciones imprudentes.”, indicó el mandatario a miembros de la prensa.

Abinader aprovechó la ocasión para recalcar que esas instituciones, la mayoría, son de carácter autónomo como las superintendencias, donde dijo que él no ha podido hacer cambios.

“También quiero decir que donde ha habido esos aumentos en 4 o 5 entidades autónomas son especialmente en las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley. Y esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución. Y repito algunas de esas superintendencias no he podido hacer cambios porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes fueron hechas y promulgadas en periodos anteriores”, exclamó el mandatario.

A pesar de que Abinader señala que en esas instituciones no ha establecido cambios, una de las apuntadas por aumentarse los salarios es la Superintendencia de Bancos, donde su actual titular, Alejandro Fernández W., fue designado por el mandatario en agosto de 2020.

Estas declaraciones del mandatario subrayan unas informaciones dadas a conocer, a través de una nota de prensa, por el ministro de Administración Pública, Darío Castillo Lugo, quien dijo que los titulares de los distintos órganos del gobierno central mantienen el mismo salario con los que entraron en 2020.

Listín Diario ha informado a través de varios reportajes, como algunos titulares de varias instituciones se han aumentado el salario.

Uno de ellos, el renunciante superintendente de electricidad, Rafael Velazco Espaillat, quien junto a dos miembros del consejo de esa entidad aumentaron de forma gradual los salarios.

Velazco Espaillat inició su periodo como superintendente, el 20 de agosto de 2020, con una remuneración salarial de 596,546 pesos para luego pasó a ganar RD$ 653,219, hasta alcanzar finalmente RD$ 751,201.

Diógenes Rodríguez Grullón y Aura Mireya Caraballo Castillo, otros miembros del consejo pasaron en 11 meses a devengar RD$ 446,412 a RD$ 488,822 y posteriormente a 562,145 pesos.

Declaraciones del presidente:

“A lo que ellos le han llamado indexación o aumento de salario en las condiciones actuales en que vive el mundo, ni siquiera la RD, han sido acciones imprudentes.

Ahora yo quiero también aclarar que en el gobierno central, donde nosotros disponemos y ordenamos y el MAP tiene total control, no ha habido en los ministros ni en los viceministros ningún aumento. Y todo lo contrario: nosotros manejamos cada centavo con la mayor eficiencia buscando transparencia en un país que no estaba acostumbrado a eso.

También quiero decir que donde ha habido esos aumentos en 4 o 5 entidades autónomas son especialmente en las superintendencias, algunas de ellas donde yo no he podido ni siquiera cambiar el director porque están por varios años y así es que dice la ley. Y esas entidades autónomas hay que respetar y yo soy un respetuoso tanto de las leyes como de la Constitución. Y repito algunas de esas superintendencias no he podido hacer cambios porque tienen un tiempo específico que así lo indica su ley, cada una de esas leyes fueron hechas y promulgadas en periodos anteriores, incluso el MAP hace unos meses nos decía que debíamos en muchas de esas entidades autónomas si bien mantener su autonomía sobre sus acciones y en el caso del gasto tener algún tipo de control y de coadministración y el MAP está trabajando en ese sentido si lo llevamos al CES (Consejo Económico Social) para que esas entidades autónomas no puedan actuar de manera autónoma en cuanto a sus ingresos”.