Conabios aprobó 471 protocolos de investigaciones

Doris Pantaleón

Santo Domingo, RD.

Unos 471 protocolos de investigación sobre diferentes temas de salud han sido aprobados para ser ejecutados en el país en los últimos 11 años por el Consejo Nacional de Bioética en Salud (Conabios), órgano rector de las investigaciones biomédicas que se realizan en República Dominicana.

Entre los aspectos de investigación que más solicitudes de aprobación se reciben en el Conabios, se encuentran los relacionados a temas del VIH, diabetes, vacunas, hipertensión, Covid-19, glaucoma, cáncer de pulmón, osteoartritis de rodilla, tumores metastásicos de melanoma cutáneo, hipertensión ocular, cáncer de mama, vitíligo y soriasis, entre otros. Los detalles de la labor del organismo los ofreció la doctora Aura Celeste Fernández, presidenta del Consejo Nacional de Bioética en Salud, al presentar ayer las Memorias Institucionales “Once años de Gestión: enero 2011 a diciembre 2021”, durante un acto, encabezado, además, por el director ejecutivo del organismo, doctor José Plácido Montero.

Los directivos del Conabios explicaron que en el período de once años fueron aprobados un total de 471 protocolos nuevos, 12 reintroducidos y 14 observados; 320 enmiendas a protocolos y 348 enmiendas al consentimiento informado para un gran total de 1,139 aprobaciones, de las cuales, 177 fueron con observaciones. Durante el período, señalaron, no fueron aprobados para su ejecución un total de 20 protocolos; siete enmiendas a protocolos y cuatro enmiendas al consentimiento informado, para un total de 31 no aprobaciones. Montero destacó que Conabios aumentó el personal administrativo.