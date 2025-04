Presentan nuevo método diagnóstico temprano de tuberculosis en niños en el país

La Escuela de Medicina de la Universidad Dominicana O&M en colaboración con otras universidades, presentó este lunes un nuevo método diagnóstico de la tuberculosis (TB) mediante un sistema portátil y rápido que es capaz de identificar el ADN del Mycobacterium tuberculosis en muestras de sangre y saliva.

El estudio está orientado en la detección temprana de esta enfermedad en poblaciones vulnerables, como en niños y personas de escasos recursos económicos.

“El gran problema de la tuberculosis es niños es que no tiene un método que sea lo suficientemente sensible para nosotros determinar si el niño tiene la enfermedad o no la tiene”, explicó el doctor Eddy Pérez Then, decano de Investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud de O&M.

Agregando que la mayoría de las veces se inicia el tratamiento en niños sin una “certeza diagnóstica” de la enfermedad, y a veces el infante ni siquiera la padece.

Otra de las facilidades que promete este avance clínico es transformar el diagnóstico de TB, eliminando la necesidad de recoger esputo y facilitar el seguimiento clínico con herramientas más accesibles.

Mediante un ensayo realizado con niños entre las edades de 1 año a adolescentes de 16 años, la efectividad del nuevo método diagnóstico en el país fue de 94%, según explicó Pérez Then.

Pérez manifestó que se pretende que el país sea beneficiario de este estudio, al menos los primeros años del mismo, de manera gratuita.

En la colaboración científica con la Escuela de Medicina O&Med de la Universidad Dominicana O&M participaron la Universidad de Tulane, Dr. Tony Y. Hu, y la Universidad de Miami, Dr. Charles Mitchell.

Casos en el país

Para el Día Internacional de la Tuberculosis (TB), conmemorado el pasado mes de marzo, el Servicio Nacional de Salud (SNS), en lo que va del año se han registrado 302 casos de esta enfermedad en el país.

Mientras que en el año 2024 se diagnosticaron 4,750 casos de tuberculosis (TB), de los cuales 293 correspondieron a formas drogo resistentes, es decir; pacientes con resistencia a las primeras líneas de tratamiento.

Asimismo, el Ministerio de Salud Pública informó en informes pasados que cada año se detectan unos 4,000 casos de tuberculosis, de los que el 23% son personas VIH positivo, siendo la tasa de mortalidad de tres muertes por cada 100 mil habitantes.

“Se piensa incluso que este diagnóstico puede servir como si fuera una carga viral en pacientes VIH, es decir; que puede monitorear el tratamiento y nosotros poder saber si el tratamiento está funcionando y, si está funcionando mantenerlo y, si no está funcionando, cambiarlo”, expresó Pérez Then.

Los síntomas

La tuberculosis es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria que casi siempre afecta a los pulmones, conocida como Mycobacterium tuberculosis y se transmite de persona a persona a través del aire.

Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos, dolores torácicos, debilidad, pérdida de peso, fiebre y sudores nocturnos.

Casos de tuberculosis infantil aumentan un 10 % en Europa Lea también