Asesinos en la historia: ocho criminales seriales conocidos por sus atrocidades

Nathaly Tavarez

nathaly.tavarez@listindiario.com

Santiago, RD

Estados Unidos, Ucrania y Alemania han sido los países en los que han nacido gran parte de los peores asesinos seriales de la historia de la humanidad. Se trata de personas conocidas internacionalmente por cometer actos aterradores, sin ningún sentimiento de culpa y que planearon sus acciones de forma fría y calculadora.

Ted Bundy, Dorothea Puente, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer, Andrei Chikatilo, Charles Manson, Richard Ramírez y Peter Kürten forman parte de la lista de criminales.

Algunos de ellos no se conformaban con asesinar, violar y torturar a sus víctimas, sino que también practicaban la necrofilia y el canibalismo, mientras que otros se valían de sus apariencias para ganarse la confianza de personas que luego asesinaban.

Sus historias han sido expuestas por medios de comunicación, escritores y empresas cinematográficas que en documentales, libros, películas y series han recopilado sus macabras hazañas.

Ted Bundy

Conocido como Ted Bundy, el psicólogo y abogado estadounidense Theodore Robert Bundy es uno de los asesinos más recordados por sus malvados crímenes, los cuales sucedieron entre 1974 y 1978.

Bundy solía hacerse pasar por discapacitado o por personas prominentes en la sociedad y, además, se valía de su atractivo físico y carisma para ganar la confianza de sus víctimas a las cuales violaba, torturaba, asesinaba, para luego guardar partes de sus cuerpos como trofeos.

Confesó haber asesinado a un total de 30 mujeres estadounidense que tenían entre 12 y 22 años. Algunas de ellas eran universitarias.

Lynda Healy, Brenda Bal, Lisa Levy, Margaret Bowman, Roberta Parks y Susan Rancourt son algunas de sus víctimas mortales.

Fue apresado en 1979 y para defenderse usó sus conocimientos, por lo que se convirtió en su propio abogado, logrando retrasar su ejecución en varias ocasiones.

Pese a sus intentos, el 24 de enero de 1989, cuando tenía 42 años de edad, fue ejecutado en la silla eléctrica.

Un dato curioso es que, luego de ser apresado, varias chicas lo visitaban porque eran sus fanáticas y lo consideraban un hombre atractivo.

Su historia ha sido contada en diversas producciones, entre ellas están las películas ‘The Deliberate Stranger’, ‘Ted Bundy’, ‘The Stranger Beside Me’, The Riverman’, ‘Bundy: A Legacy of Evil’ y ‘Ted Bundy: durmiendo con el asesino’, cinta en la que el destacado actor Zac Efron encabeza el reparto junto a Lily Collins.

Asimismo, en 2019, Netflix lanzó el documental ‘Las cintas de Ted Bundy’, creado y dirigido por Joe Berlinger.

El mismo forma parte de la serie documental ‘Conversaciones con asesinos’, en la que también se habla de John Wayne.

Charles Manson

Cuando se habla de asesinos seriales, al igual que el de Ted Bundy, el nombre de Charles Manson suele ser uno de los más mencionados.

Y es que se convirtió en famoso después de que se descubriera que este había creado y era el líder de la secta criminal ‘The Manson Family’ (Familia Manson), la cual funcionaba en California.

Fue probado por agentes policiales que él participó directamente en dos asesinatos, pero muchos creen que indujo a asesinar a siete personas.

Entre sus crímenes está el asesinato del director de la modelo y actriz Sharon Tate, quien al momento del hecho estaba embarazada de ocho meses, lo que conmovió a Estados Unidos.

El crimen ocurrió en una fiesta celebrada en la casa del entonces esposo de Tate, el controversial cineasta Roman Polanski, en 1969 y a la que Manson y sus seguidores entraron para cometer los homicidios, en los que también mataron a amistades de la pareja.

Respecto a su destino, falleció el 19 de noviembre de 2017, cuando tenía 83 años, a causa de un paro cardiaco y a que padecía de cáncer de colon, luego de que en 1972 se le condenara a cadena perpetua.

Andrei Chikatilo

“El destripador rojo” y “El carnicero de Rostov” fueron los seudónimos que las personas usaban para referirse al ucraniano Andrei Chikatilo, un criminal que mutilaba a niños y a mujeres desde finales de la década de los 70, hasta 1990.

Él era un profesor con una personalidad introvertida y al que le gustaban las menores de edad, por lo que iba a residencias estudiantiles para observar a chicas mientras dormían y masturbarse.

Chikatilo descubrió su parte favorita de sus crímenes en 1978 cuando, luego de secuestrar a una niña y hacerle daños físicos, una de sus heridas sangró, situación que le gustó al punto de que su placer sexual comenzó a basarse en causar heridas a sus víctimas y ver cómo estas gritaban.

Su maldad y locura llegaba al punto de que practicaba el canibalismo, llegando a arrancar los pezones y ojos de quienes eran sus víctimas, y a guardar parte sus órganos como premio.

Tras ser detenido, confesó el asesinato de aproximadamente 56 personas, y a consecuencia de eso fue ejecutado el 14 de febrero de1994 en Novocherkassk, Russia.

‘Serial Killers: The Real Life Hannibal Lecter’, ‘Evilenko’, ‘Ghoul’ y ‘El carnicero de Rostov’ son algunas de las producciones en las que hablan sobre su historia.

Dorothea Puente

Asesinar de forma despiadada mientras se disfruta el acto no es algo exclusivo de los hombres, existen mujeres que cometen dichos hechos sin sentir el mínimo cargo de conciencia y Dorothea Puente es un ejemplo de ello.

Su nombre de pila era Dorothea Helen Gray y nació el 9 de enero de 1929 en California, Estados Unidos.

Era la dueña de una casa de huéspedes en Sacramento, lugar donde causó la muerte a varios de sus internos durante mucho tiempo, por lo que empezó a ser llamado “La casa de los horrores”.

Aunque había sido apresada por administrar un burdel y fraude fiscal, no fue hasta cuando se descubrió que robaba, drogaba y causaba la muerte a muchos de sus internados que eran ancianos y personas con capacidades especiales, que fue apresada y condenada a cadena perpetua en 1993.

Asesinó a su novio y se quedó con el dinero de su pensión, entre tanto mentía a los familiares diciéndoles que estaba enfermo.

Adicionalmente, mató a una mujer que era su socia de negocios y amiga, esto luego de causarle una sobredosis. En su defensa, alegó que ella se había suicidado porque se encontraba depresiva.

Puente dormía a sus víctimas utilizando pastillas y los asfixiaba, luego de matarlos pagaba porque los enterraran en el jardín de su empresa. Se casó cuatro veces, y fruto de sus matrimonios tuvo tres hijas, las cuales dio en adopción y, además, tuvo un aborto provocado.

John Wayne Gacy

“El payaso asesino” nació en 1942 y su nombre de pila era John Wayne, un hombre que trabajaba como payaso en fiestas infantiles, en las que se hacía llamar por su nombre artístico “Pogo, el payaso” pero, aunque aparentaba ser una persona normal y alegre, en el fondo ocultaba muchos secretos.

En 1968 asaltó sexualmente a dos jóvenes, por lo que se le dictó una pena de 10 años en la cárcel, pero este solo duró 18 meses cumpliéndola, debido a que fue rebajada por su buena conducta.

Seis años después lo arrestaron por estar vinculado a un secuestro y cuando autoridades policiales empezaron una investigación por dicho caso, descubrieron que este secuestró, violó y mató a 33 hombres que tenían edades de entre 14 y 21 años.

En el año 1978, confesó sus crímenes a la policía y también les dio la ubicación de los cadáveres de algunas de sus víctimas. Muchos de estos estaban en el sótano de su vivienda, mientras que otros los enterró en el rio Des Plaines, ubicado en el sur de Wisconsin y en el norte de Illinois.

Fue sentenciado a varias cadenas perpetuas y penas de muerte, pero su fallecimiento se produjo luego de que se le aplicara una inyección letal el 10 de mayo de 1994, cuando tenía 52 años.

Entre los asesinados estuvieron Timothy McCoy, Darrell Sampson, Michael Bonnin, William Carroll, James Haakenson, William Bundy, Jon Prestidge, Matthew Bowman, Russell Nelson, Robert Winch, Tommy Boling y Robert Piest.

Jeffrey Dahmer

El recordado criminal estadounidense Jeffrey Lionel Dahmer violó, asesinó y desmembró a 17 hombres a lo largo de 1978 y 1991.

El caso se dio a conocer después de que una persona que tenía secuestrada escapará y fuera a la policía, quienes al llegar a su casa lo detuvieron y dieron a conocer los escalofriantes hechos que lo convirtieron en el “El carnicero de Milwaukee”.

Dahmer dijo en su confesión que había ingerido partes de los cuerpos de algunos de los chicos y más tarde fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas.

Fue asesinado por el reo afroamericano Christopher Scarver, quien estaba preso en el mismo centro de detención que él.

Basándose en la historia de Dahmer, el cineasta norteamericano Marc Meyers escribió y dirigió el filme de drama psicológico ‘Mi amigo Dahmer’.

Peter Kürten

Nacido en Alemania, Peter Kürten empezó a ser apodado “El vampiro de Düsseldorf”, luego de que declarara haber bebido la sangre de sus víctimas, a quienes mató en 1929 en la ciudad de Düsseldorf.

Fue arrestado en el mes de mayo de 1930 y se le acusó de quitarle la vida a 9 personas y cometer 80 agresiones sexuales.

Una de sus víctimas fue Rosa Ohlijer, una chica de ocho años a la que apuñaló trece veces con unas tijeras, para después beber su sangre y quemar su cuerpo.

Tras ser hallado culpable, fue condenado a nueve penas de muerte, debido a lo que sus abogados alegaron que este tenía trastornos mentales, lo que no funcionó como defensa, ya que fue ejecutado en una guillotina el 2 de julio de 1931.

Un dato curioso y particular es que, durante su ejecución pidió a sus verdugos hacer silencio durante unos cuantos segundos luego de su decapitación, eso con el fin de poder escuchar las gotas de su sangre mientras goteaba en el suelo.

Su cabeza se momificó para exhibirla en el museo de lo extraño, Ripley's (Believe It or Not) en Wisconsin Dells, Estados Unidos.

Richard Ramírez

“El acosador nocturno”, Ricardo Leyva Ramírez Muñoz realizó un total de 14 crímenes mortales entre los periodos de 1984 y 1985, en los que se inspiraba de sus creencias satánicas para cometer estos actos sádicos.

A diferencia de otros criminales, este no tenía un patrón y asesinaba sin importarle la raza, el sexo, ni la edad de sus presas.

Fue linchado por una gran cantidad de personas que buscaban asesinarlo, pero su fallecimiento no ocurrió hasta el 7 de junio de 2012, producto de una insuficiencia hepática.

Sus víctimas fueron Jennie Vincow, María Hernández, William y Lillie Doi, Wolfe Blanche, Vincent y Maxine Zazzara y Malvia Keller.

Asesinos en serie

Para un ser humano ser considerado un asesino en serie debe haber asesinado a un mínimo de tres personas en periodos distintos.

Tiempo atrás, se les llamaba “asesinados en patrón”, “multicidio” y “asesino de desconocidos”, hasta que el escritor de libros de psicología criminal, John Douglas, quien anteriormente fue jefe del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), acuñó el término.

Pese a eso, este se popularizó cuando a partir de la década de 1980, el perfilador conductual y agente del FBI, Robert K. Ressler empezó a usarlo.