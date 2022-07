Agroempresarios advierten que los precios se mantendrán en alza

Jhangeily Durán

El alza de precios en los productos de mayor consumo en el país se mantendrá en una subida sostenida debido a la crisis mundial provocada por el Covid-19 y como consecuencia de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Así lo dio a conocer el presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), Osmar Benítez, quien explicó ayer que el alza en el precio del pollo se debe a dos factores principales. El primero de ellos es, según dijo, la falta de huevos fértiles, mientras que el segundo factor es la crisis generada en el país producto de la postpandemia.

La escasez

El agroempresario reconoció que ambas situaciones han dado pie a una escasez en el producto.

“Nosotros hemos sugerido a los productores de pollo que hay que aumentar la oferta (…) si estamos produciendo al mes 18 millones de pollos, ese número hay que elevarlo a 22 millones y medio”, indicó el exministro de Agricultura.

Benítez expuso que la falta de huevos fértiles en el país ha dificultado abastecer la demanda del producto hasta el punto de tener que importarlos de otros países.

“La cantidad de huevos fértiles en el mercado local para tú llevarlos a incubar y producir más pollos se están acabando. En Estados Unidos, por ejemplo, casi no hay huevos fértiles para vender”, afirmó.

Benítez explicó que ahora mismo están comprando tanto de la nación norteamericana como de Canadá y Holanda para poder satisfacer la demanda del consumidor.

Pese a este panorama, el representante del gremio Agroempresarial se mostró optimista y aseguró que con algo de esfuerzo colectivo y un apoyo presupuestario sólido por parte del Estado, es posible solventar la escasez del producto que constituye uno de los principales alimentos que componen la canasta básica familiar.

“Incubar un huevo son 21 días y tener el pollo listo para consumo son 39 días más, lo que quiere decir que el problema del pollo se puede resolver en 60 días”, sostuvo.

Reconociendo que la pandemia también ha incidido en el alza de precios del pollo, Benítez indicó que “en momentos de crisis como esta, la producción nacional es la clave”.

Precios no bajarán

Por un tiempo indeterminado los precios de los productos de mayor consumo en los hogares dominicanos continuarán en la misma línea de costo.

Benítez resaltó que aunque el costo de los alimentos esté “alzado”, República Dominicana es un proveedor confiable de suministros.

“Aquí no es posible que ocurra una hambruna, que la gente no tenga que comer, porque lo que el pueblo dominicano come, nosotros somos autosuficientes y lo producimos”, explicó el titular de la Junta Agroempresarial Dominicana.

