Presidente Luis Abinader entrega medalla a la Excelencia Magisterial a 14 maestros

Javier Flores

Santo Domingo, R.D.

El presidente Luis Abinader encabezó el acto de entrega de la Medalla a la Excelencia Magisterial 2022 ootorgada a 14 maestros de diferentes niveles académicos, a propósito de celebrarse este jueves el Día del Maestro.

"Tengo muy clara la importancia de la educación para lograr un país justo y próspero, para cambiar la vida de las personas, para forjar mejores ciudadanos y ciudadanas. En definitiva, educación para vivir mejor, como se define el modelo educativo que impulsa nuestra gestión de gobierno", expresó el mandatario al momento de pronunciar las palabras centrales del acto celebrado en el Salón Las Cariatides del Palacio Nacional.

Los maestros de nivel básico y medio Sandra Lebron Montero, en la categoria Honor Pedro Henriquez Ureña; Emeterio Rijo Castillo, en la categoria Reconocimiento Eugenio María de Hostos, y Sandra Guerrero Rodriguez, en el renglón Estímulo Salomé Ureña de Henriquez, recibieron una medalla, una placa de reconocimiento y un aporte económico.

Asimismo, fue reconocida la maestra Marilyn Ramírez, docente destacada en el exterior, quien recibió una placa por su labor en favor de la educación de estudiantes dominicanos.

"Afortunadamente, contamos con maestras y maestros muy notables, contamos con toda una cantera de veteranos y pujantes educadoras y educadores meritorios a quienes podemos exaltar por sus demostradas capacidades en los centros educativos. Se ha elegido una parte de ellos hoy, como símbolos que son el colectivo, para justipreciar su inconmensurable compromiso por una mejor República Dominicana. Otros también lo merecen, y a ellos dirigimos nuestras palabras de aliento para que continúen con su obra patria: educar para crecer como país, educar para tener mejores ciudadanos", indicó el ministro de Educación, Roberto Fulcar.

Los ganadores fueron escogidos por el Consejo Nacional de Educación luego de evaluar el tiempo en servicio, actualización docente, el trabajo comunitario realizado y su impacto en las aulas, así como también su capacidad de innovar y reinventarse en condiciones nuevas.

Primera vez entregan medalla a nivel superior

Por primera ocasión desde la instalación del premio, se otorgaron medallas a maestros a nivel superior.

Los galardonados fueron los académicos Dr. Jesús Feris Iglesias, Dra. Carmen Dolores Durán Yulden, Dra. Arquitecta Zamira Asilis de Estévez, Dra. Ana Luisa Garib Sánchez, Dr. Pedro Sergio Ramírez, Doctor Manuel Ramón Sosa Pichardo, Doctor Omar Alejandro Estévez Estévez, Doctor Kelvison Alejandro Reyes Alcequiez, Doctora Leandra Onaney Tapia Acosta.

Las palabras de agradecimiento, en nombre de los reconocidos, estuvieron a cargo de la galardonada en la categoria Honor, Sandra Lebrón Montero, quien exhortó a sus colegas a no dudar ni un momento que vale la pena entregar su vida a esta profesión de amor, decisión y compromiso siempre y cuando se ejerza por vocación.

"Al recibir este reconocimiento por mi labor docente por más de 30 años, reafirmó que hay mayor alegría en dar que en recibir y que mi mayor recompensa es saber que a través del trabajo que por tantos años he realizado en mi centro educativo, he ayudado a formar vidas sobre valores firmes que seguramente les ayudarán a ser buenos ciudadanos. Me da satisfacción saber que soy para ellos el motor inspirador que los impulsa a desempeñar trabajos de bienestar social y vivir una vida sana dando esperanzas a la patria", manifestó Lebrón.