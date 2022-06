Bandas haitianas obligan a ciudadanos a huir al país

Ricardo Santana

Dajabón, RD

Las bandas criminales que operan en Haití y que ya se han extendido al Norte, Noroeste y Noroeste de ese país, cerca y en rutas has­ta la frontera dominicana, están obligando a miles de haitianos a refugiarse en territorio dominicano. Mientras efectivos del Ejército de República Dominicana y del Cuerpo Es­pecializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Ces­front), han intensificado los operativos en contra de haitianos indocumentados que entran o tratan de in­gresar a este país de mane­ra clandestina por la fron­tera dominico-haitiana. Los haitianos, casi to­dos sin documentos, con­firman que en Repúbli­ca Dominicana están más seguros que en Haití, di­ciendo que en su país, “la vida no vale nada”. También aclaran que en Haití los secuestros son frecuentes y se ma­nifiestan desde perso­nas hasta perros de ra­

zas, gatos y otros animales, proclamó al Listín Dia­rio la comerciante haitia­na Natasha Joseph, de Cap Haitien,(Cabo Haitiano), la segunda ciudad, de Haití. La enfermera Natally Fran­cois, dijo al Lstín Diario que junto a su madre y su pa­dre que murió hace 3 años en Santiago de los Caballe­ros y fue miembro del gru­po élite del Ejército de su país, conocido como los Leopardos, emigraron a República Dominicana. “Lamento mucho lo que pasa en mi país (Haití), pe­ro allá la cosa no está bién, me extraña mucho, pero no me asomo”, refirió la ciuda­dana haitiana.

Propiedades

Familias pudientes están abandonando sus propie­dades para establecerse en República Dominicana, de­bido a los actos violentos de las bandas que operan en distintas partes de Haití. Con nostalgia René Paul dijo que cerró una surtido­ra que tenía en Cap Hai­tien y que junto a su esposa y tres de sus hijos decidie­ron emigrar con visas a te­rritorio dominicano y que ahora viven en Santiago. El comerciante decla­ró que quiere volver a su país, pero que tienen mie­do por las acciones de los bandoleros que secues­tran y matan por nada. “Aquí estamos tranquilos a mis hijos les gusta estar aquí”, dijo.