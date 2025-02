Piqué afirma que su vida sexual es mejor que antes: "He cambiado el estilo"

Gerard Piqué habló sobre su vida sexual y afirmó que ahora está mejor que antes porque va in crescendo.

Fue en el programa español “La Revuelta” que el exfutbolista habló hace dos meses, sin embargo, las declaraciones se viralizaron recientemente.

Piqué aseguró que se encuentra en el mejor momento de su vida tanto en lo económico como en su vida sexual.

"En los dos voy muy bien. Hace años iba muy bien y ahora voy mejor de los dos. En la vida tienes que ir crescendo siempre. Si vas para abajo, hazlo mirar. He cambiado el estilo, ya tengo un estilo distinto, ahora soy más centrado, ahora voy mejor de los dos temas”, dijo el deportista.

El ex de Shakira contó que hace el amor 30 veces al mes con su pareja, Clara Chía: “Te diría que 30. Uno al día, sino compensamos con una cosa o con la otra. Uno al día. En algún momento tiene que salir esa matemática. Creo que es importante. Creo el sexo es un tema tabú, en este país se habla poco. Creo que es importante y yo estoy muy contento”.

De inmediato, las críticas en redes sociales no se hicieron esperar por parte de los usuarios, quienes piensan que el jugador retirado del F. C. Barcelona no debió de hablar así.