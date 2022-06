“Me molestó”: Paliza responde a acusaciones de la defensa de Jean Alain Rodríguez

Redacción digital

Santo Domingo, RD

El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, dijo este lunes que sintió “molestia” y “desagrado” por las acusaciones en su contra realizadas por los abogados del ex procurador de la República y principal implicado en la operación Medusa, Jean Alain Rodríguez.

El funcionario hizo referencia a lo ocurrido el viernes pasado, cuando autoridades del Ministerio Público allanaron varias propiedades de Rodríguez y de sus representantes legales, incluido el sitio donde opera el consejo de defensa del ex procurador.

Luego de este hecho, Carlos Balcácer, uno de los representantes de Jean Alain, acusó al presidente Luis Abinader y a Paliza de las acciones que realiza el órgano persecutor en contra su cliente.

“Y esto es un plan que ha trazado el presidente de la República, es un programa político que él tiene, no es PRM como partido, es Luis Abinader y Paliza el pica piedra ese, son ellos dos los que están detrás de esto, utilizando dizque una independencia fantasmagórica del Ministerio Pública”, dijo Balcácer.

Al ser cuestionado en el programa “Matinal”, espacio televisivo transmitido diariamente por Telemicro Canal 5, sobre lo qué opina de estos señalamientos, el ministro expresó que no le agradó la acusación.

“Han intentado involucrarme en lo que sucedió y eso a mí en lo personal me molestó (…) no puedo estar más distante de estos procesos, no los sigo ni por los medios”, manifestó Paliza.

Calificó de poco elegante y poco inteligente de parte de la barra de la defensa del exprocurador convertir el proceso judicial que está atravesando su cliente en una cuestión política.

“Creo que no es elegante de su parte ni tampoco fue inteligente hacer de esto un caso político, ´porque en realidad no lo es”, aseveró.

Por otro lado, reiteró su disgusto con la situación y aclaró que el Gobierno ni sus funcionarios se involucra en el accionar de la justicia.

“Debo ser honesto, no me agradó (…) Nosotros no nos involucramos en ningún termino de forma directa o indirecta en ningún caso que tenga que ver con la justicia”, puntualizó.

