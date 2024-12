Artículos de primera necesidad siguen caros

Los comerciantes dicen que los precios de algunos productos de primera necesidad se han mantenido con costo estable desde hace un mes; sin embargo, el precio elevado de otros ha causado baja en las ventas.

Alimentos como arroz, pollo, res, huevos, cerdo, papa, plátano, yuca, tomate, cebolla, ajo, habichuela y el aceite han sido algunos de los más consumidos por los ciudadanos y de los cuales algunos han elevado su costo.

Roman Eduardo, quien se dedica a vender papas en el Mercado Nuevo de la Duarte, dijo que desde hace meses la presencia de personas comprando ha sido mínima y esto les ha dificultado llevar el alimento de cada día a sus familias.

Quejas

“Aquí no hay dinero para comprar. Este gobierno está acabando con los pobres; ya no viene gente a comprar porque lo que le daban a los pobres los otros gobiernos, este se lo quitó a los pobres para dárselo a los ricos. Por eso la gente no viene a comprar y nosotros los vendedores nos estamos cayendo muertos”, mencionó Eduardo, quien lleva varios años laborando en esa plaza agropecuaria.

Asimismo, Rafael Núñez, vendedor de tomates en el mercado, dijo que “la cosa ha subido mucho y a las personas se les dificulta y por eso la gente ha dejado de comprar, todo ha subido”.

Según comerciantes, el arroz mantenía un costo de RD$35 y al momento se encuentra entre RD$37 y RD$38.

El pollo se mantiene en subida según compradores, ya que de RD$60 pasó a RD$70 en el último mes.

La carne de cerdo se ha elevado de RD$90 o RD$95 hasta RD$115 y RD$120 la libra.

Los huevos, siendo uno de los principales en el consumo de los ciudadanos, pasaron de costar RD$180 a RD$220 el cartón más vendido.