Corpus Christi bajo lluvia bendita

Adriana Peguero

Santo Domingo, RD

La iglesia Católica celebró ayer la fiesta de Corpus Cristi con una concentra­ción que tuvo lugar en los patios del monumento Faro a Colón, ubicado en el sector Villa Duarte del municipio Santo Domin­go Este.

Bajo un copioso aguacero, miles de feligreses de las diferentes vicarías del país llegaron en procesión, em­papados, sin embargo, con sus niños en brazos tem­blando de frío, exaltaron y adoraron la presencia de Jesús, en el marco Jubilar Altagraciano con el lema: “Con María de la Altagra­cia, adoremos a Jesús Eu­caristía”.

“La lluvia no va a dañar nuestra fiesta, así como di­ce Fernandito Villalona”, expresó el arzobispo me­tropolitano de la Arquidió­cesis de Santo Domingo, monseñor Francisco Ozo­ria Acosta, quien estuvo a cargo la liturgia.

“Debajo de la lluvia es­tamos contentos por este encuentro. Nos habíamos extrañado, pues teníamos dos años sin encontrarnos, porque la pandemia nos creó un problema”, dijo el prelado.

En la concentración tam­bién estuvieron presentes los obispos auxiliares, sacer­dotes, diáconos y las autori­dades del municipio Santo Domingo Este.

La homilía “Nosotros valoramos la eu­caristía y eso se manifestó en todo ese tiempo de au­sencia por la pandemia.

Se manifestó un amor grande a la eucaristía y en este día como que estamos dejando atrás esa inercia y nos reunimos como pueblo de Dios para esta gran ce­lebración, venciendo la llu­via”, dijo Ozoria Acosta.

Destacó que el tiempo de la pandemia les hizo dar cuenta lo importante que es la eucaristía en sus vidas, pues sintieron la necesidad de ella en cada comunicad y en cada parroquia.

El arzobispo de Santo Do­mingo precisó que la pan­demia les hizo sentir la ne­cesidad de socorrer a los necesitados, y realizaron di­versas iniciativas de caridad y solidaridad en todas las parroquias.

“Con esto quiero decir dos cosas para dar el significado de este día y la eucaristía. La eucaristía es fundamen­tal para la vida cristiana y para la vida de una iglesia, porque es fuente de la vida cristiana, pero tienen que llevarlos a un compromiso caritativo y de solidaridad con los hermanos”, indicó.

Dijo que la eucaristía no se celebra bien y no se vi­ve, hasta que no se proyecta en una acción caritativa con los más necesitados.

Agregó que no hay comu­nidad sin eucaristía y valo­ra la necesidad de que de la eucaristía surjan las accio­nes solidarias y se note en las comunidades, en las pa­rroquias debe sentirse esa vida solidaria, esa comuni­dad con los hermanos y es­tar atentos a las necesida­des de los hermanos.

“Santo Domingo Este se siente más que orgulloso de recibir a la comunidad católica de nuestro país, nuestro Ayuntamiento asume como una distinción, como un honor ya que nosotros el pueblo dominicano tenemos en la fe católica una de las tradiciones más consolidadas desde la propia creación de nuestra nación, que se fundó bajo los principios cristianos que se acunaron en el pensamiento inicial de nuestro padre de la Patria. Por eso nuestro emblema como nación es Dios Patria y libertad” expresó el alcalde en la eucaristía celebrada por monseñor Francisco Osoria, arzobispo de Santo Domingo.

SEPA MÁS Festividad. La festividad de Cor­pus Christi o Solemni­dad del Cuerpo y la San­gre de Cristo es una ce­lebración que honra el santo sacrificio y fue el Papa Urbano IV, en el año 1264, quien orde­nó celebarrla cada año en el jueves siguiente a la Fiesta de la Santísi­ma Trinidad, la cual se lleva a cabo el domingo sucesivo a Pentecostés, sesenta días después del Domingo de Resurrec­ción.