Un muerto y dos heridos en supuesto punto de drogas en Constanza

Adolfo Paniagua Contreras

Santo Domingo, RD

Un muerto y dos heridos ha sido el balance de un tiroteo escenificado presuntamente entre pandillas que se disputan un punto de drogas ubicado a orillas del Río Pantuflas, entre los barrios Los Peynado y Los Pinos de Juan Taveras.

El fallecido solo fue identificado como El Grande, residente en Los Pinos de Juan Taveras, cerca del lugar donde ocurrió el hecho. El cuerpo permanece en la morgue del Hospital Dr. Pedro Antonio Céspedes de esta ciudad.

Mientras que los heridos son la señora Rossy De la Cruz Domínguez, residente en El Cercado, quien recibió un impacto de bala, y el nacional haitiano, Jean Maurice, de 34 años, residente en el sector conocido como El Mimero, quien presenta herida en la pierna izquierda, según expresó a este medio.

Ambos heridos se encuentran bajo cuidado médico en el hospital de Salud Pública de esta ciudad.

Maurice explicó a este diario las circunstancias en que resultó herido: “Yo estaba comprando unos fideos para hacer una sopita y me encuentro con esos tígueres encapuchados, me llevaron para el río, y después me sueltan, pero cuando llegan al río se ponen a tirar, y uno se devolvió y me dio un tiro”.

Dijo que los autores del hecho eran dos hombres encapuchados. Agradeció a Dios la suerte de que lo dejaran vivo.

Versiones

Residentes del barrio Los Pinos de Juan Taveras, próximo a donde ocurrió el hecho, lamentan el estado de zozobra que dicen se vive en esta localidad, donde nadie puede salir en horas nocturnas por temor de los atracos, y la violencia que generan los llamados puntos de drogas.

“Esto es una zozobra permanente. Ahora uno temprano en la noche tiene que encerrarse en su casa para no ser víctima de esos delincuentes”, dijo una señora que rehusó identificarse por razones de seguridad.

Autoridades

Este corresponsal contactó al coronel Jorge Soto, comandante de la Inspectoría de la Policía en esta ciudad, sin que pudiera ofrecer su versión sobre la situación de intranquilidad que se vive en los barrios de este municipio.

Se supo que militares del Sexto Batallón de Infantería General Gregorio Luperón (Cazadores) y de la Policía Nacional se desplazaron a distintos puntos de salida de esta ciudad para impedir la fuga de los autores del hecho sangriento, quienes supuestamente se desplazaban en una camioneta color negro.