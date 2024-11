Superintendencia estima que el sistema eléctrico se desarrollará un 25% para el 2025

La superintendencia de electricidad realizó un encuentro con editores de Economía de distintos medios de comunicación, para tratar temas sobre el incremento de sistemas eléctricos en República Dominicana y los avances de este.

"El sistema eléctrico ha crecido y se puede demostrar porque uno de los mayores incrementos en la economía en el país ha sido la electricidad y el turismo", mencionó el superintendente de electricidad Andrés Astacio Polanco.

Explicó que se espera que para el 2025 el sistema eléctrico aumente en un 25% para equilibrar la carga electrónica de los últimos años.

“Nos encontramos aún 14 o 15% sumando 10% hidráulico, lo que significa que estamos alcanzando nuestra meta de llegar a un 25% de desarrollo del sistema electrónico en el 2025”, afirmó Polanco en un encuentro con editores economistas.

Además, mencionó que los niveles de consumo eléctrico han aumentado y, en conjunto a esto, las facturas, ya que, debido a la presencia de calor en el país, los usuarios suelen hacer altos niveles de consumo eléctrico.

Para esto se realizarán mediciones eléctricas y evaluaciones de lugar con técnicos expertos que garanticen la conformidad del usuario que requiere el servicio.

En estas evaluaciones se tomará en cuenta los objetivos que consuman electricidad y cuántos de esos necesitan, ya que según el superintendente: “A un usuario pequeño no le puedo cobrar una tarifa binómica porque tengo un factor de producción muy bajo y no se le puede cobrar lo que no consume”, explicó.

Por otro lado, el superintendente explicó que, junto a otras instituciones, buscarán educar a técnicos eléctricos para que estos, bajo las nuevas normativas de eficacia y seguridad al usuario, incrementen sus conocimientos para aumentar su competitividad.

Polanco explicó que, al momento de llegar el técnico al hogar, el usuario tiene derecho a solicitarle su carnet donde esté registrado como técnico en el área que fue solicitado y puede verificarlo a través de las páginas digitales, donde mostrará su fotografía, código y desempeño.