Universidades se quedan muy atrás en la carrera de periodismo

JHANGEILY DURÁN

jhangeily.durane@listindiario.com

Santo Domingo, RD

En el país funcionan al menos 10 universidades que imparten la carrera de Comunicación Social, en el grado de licenciatura que cada día se convierte en una opción más atractiva para jóvenes apasionados en el arte de comunicar.

Sin embargo, dentro de esa decena de universidades, ocho presentan una oferta académica obsoleta en comparación con todas las novedades que ofrece la acción de comunicar en estos tiempos de la era digital.

Entre las casas de estudios superiores que imparten la carrera de Comunicación Social se destacan las siguientes: Universidad Tecnológica de Santiago (Utesa); Universidad Católica Santo Domingo (UCSD); Universidad Organización y Método (O&M); Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD); Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM); Universidad del Caribe (Unicaribe), Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC), Universidad de la Tercera Edad (UTE); y recientemente, se agregó a la lista la Universidad de Acción Pro Educación y Cultura (APEC).

Haciendo referencia a Utesa y UCSD, ambas no presentan un cambio en su pensum desde 2013-2014, respectivamente. En conversación con estudiantes de término de ambas universitarios, declararon a periodistas de Listín Diario sobre la realidad de la comunicación en esas facultades.

“Entiendo que el pensum tiene que ampliarse a nivel curricular para que se extienda hacia otras necesidades que tiene la carrera de índole digital, ya que siento que en esa área estamos flojos, pero también se debe renovar el personal docente, porque hay muchas personas que están impartiendo clases de manera muy análoga y no se han subido a la ola tecnológica”, citó Margot Pérez Sánchez, estudiante de término de la UCSD.

Sánchez añadió que además del pensum, los maestros, en muchos casos, son personas que no han ejercido la comunicación en medios, es decir para la joven matriculada en la Católica Santo Domingo, los docentes si son egresados de la carrera, sin embargo, se enfocaron directamente en el ejercicio de dar clases.

Por su parte, Yulissa Martínez, estudiante del octavo cuatrimestre en Utesa, considera que “le falta práctica” a la oferta académica de comunicación en esa universidad.

“La carrera es buena, pero le falta incluir prácticas al pensum, es mucha teoría y cuando uno sale de la universidad, si no realiza una pasantía, se enfrenta con una realidad muy diferente a lo que te explican en las materias de Utesa”, confesó Martínez en conversación con reporteros de este diario. La situación no es diferente en la UASD, que a pesar de ser una casa de estudios superiores con buen perfil de egresados, en lo que concierne a la licenciatura de Comunicación Social, mención periodismo, su plan de estudio no registra una modificación desde hace diez años.

Desactualizado

Una estudiante de la Facultad de Humanidades de la UASD explicó sobre la situación que presenta la Primada de América respecto a la falta de actualización de la carrera en estos tiempos en el que predomina lo digital.

“El pensum de Comunicación en la UASD es de 2012, lo que deja entrever que tiene una estructura del periodismo de los años setenta, lo cual se visualiza en la distribución de las asignaturas que contiene dicho plan de estudios. Además, hacen falta asignaturas que formen a buen periodista de acorde a la década en la que vivimos”, compartió Karla Núñez, quien solo está esperando su graduación para convertirse en egresada de la UASD.

Núñez agregó que “este currículo académico no tiene ni siquiera una integración con Tecnología de la Información y Comunicación (TIC), ya que en la esfera digital, la comunicación digital es y será el periodismo que reemplazará al tradicional”.

Así como el país tiene universidades que se quedaron rezagadas a la hora de modificar su versión de pensum, también existen las que ofrecen una Comunicación Social más actual, como INTEC, PUCMM y siendo su oferta de 2016, 2022, 2018, respectivamente.

De acuerdo al portal de INTEC, la licenciatura en Comunicación Social y Medios Digitales procura formar un profesional integral y global, que demuestre habilidades para accionar en cualquier plataforma y espacios de organización comunicacional, utilizando los recursos tecnológicos más avanzados, con características de liderazgo, pensamiento analítico, crítico y ético y con las competencias para emprender, producir, innovar, implementar y comunicar contenidos creativos a través de los medios de comunicación tradicionales y emergentes.

Este nuevo enfoque supone la versión más avanzada para actualizar al profesional del periodismo que amerita la sociedad del siglo 21.

La industria de la información experimenta importantes transformaciones como consecuencia de los cambios tecnológicos, los nuevos soportes multimedia y la segmentación de las audiencias y su multiculturalidad, según INTEC.

VIRTUAL DIGITAL

Prensa.

