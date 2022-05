Aumenta flujo de pasajeros en Las Américas por el Día de las Madres

Rafael Castro

Santo Domingo, RD.

El flujo de pasajeros desde el exterior hacia República Dominicana, se incrementó este viernes por el aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, en víspera de la celebración del Día de las Madres el próximo domingo 30 de mayo.

Los vuelos comerciales procedentes de Estados Unidos y otros destinos tocaban la pista del aeropuerto, repletos de pasajeros que vienen de regreso al país a celebrar la fecha junto a su progenitora en su día.

Para halagar a su madre los viajeros vienen con cajas de regalos especiales tales como televisores, estufa, nevera, equipo de música y maletas de ropa, entre otros obsequios especiales.

El flujo más significativo de los viajeros que están llegando desde las ciudades de Nueva York, Miami, Boston, Newark, New Jersey, Madrid, España, San Juan, Puerto Rico, Caracas, Venezuela y otras naciones.

El Departamento de Operaciones de Vuelos de Aeropuertos Dominicanos XXI (Aerodom) comunicó que para este viernes 27 se había programado la cantidad de 113 operaciones de vuelos saliendo y llegando por el aeropuerto de Las Américas.

Aerodom explicó que llegando se había programado el arribo de 57 vuelos, mientras que saliendo hacia el extranjero unas 56 operaciones, que suman 113 vuelos.

En los salones de Aduanas y Migración de la terminal aeroportuaria se registraron largas filas de pasajeros chequeando sus documentos y buscando sus equipajes.

La pasajera Dulce María Rodríguez, residente en Manhattan, Nueva York, resaltó que cada año para el mes de mayo viene al país, a visitar y reencontrarse con su madre y sus hermanos.

“Yo solo si estoy enferma no vengo, pero ya venir en esta fecha es una tradición que mi madre y mi familia me esperan todos para celebrar con mamá su día”, sostuvo.

Mientras que Israel Luna Castillo, admitió que cuando llega al país, siente cierta nostalgia porque por la falta que le ocasiona el hecho de no tener a su madre consigo.

“Mi mamá me hace mucha falta y ahora más que por las obligaciones del trabajo tenía más tiempo que venía al país”, dijo.

Mientras que Cánida Mejía Núñez, residente en Miami, Florida EE. UU. visitar a su mamá en esta fecha es placentero porque según afirma ese día se juntan todos los hijos, los nietos hijos de sus hermanos y le hacen sentir feliz y contenta en su día.

“Usted no se imagina lo contenta que ella se pone cuando nosotros llegamos a la casa después de estar ausentes por mucho tiempo en el exterior,” apuntó Mejía Núñez, quien explicó que reside con dos de sus hijos en Miami, Florida desde hace 15 años.

Camila Martínez López, de 29 años dijo tener 8 años que no viene a República Dominicana, pero que este año le prometió a su madre que vendría en mayo para pasar el Día de Las Madres con ella.

“Yo tengo todo ese tiempo que no la veo, por los afanes usted sabe del trabajo y ahora ella no sabe que yo llegue, esto es una sorpresa para ella porque todavía no me estaba esperaba hoy”, relató la joven, tras su arribo en un vuelo de JetBlue, procedente de Nueva York.

El Día de las Madres se estableció en República Dominicana de manera oficial el 30 de mayo de 1926, durante el gobierno del general Horacio Vásquez.

Las propulsoras de tan importante fiesta fueron las educadoras santiagueras, Ercilia Pepín y Trina de Moya, compositora del Himno a la Madre, el cual exalta “Su ternura y su afán, y su noble atributo de abnegación”.