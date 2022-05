Presidente Abinader inicia obras para el desarrollo turístico en Pedernales por un monto de RD$7,000 millones

Pedernales, RD

El presidente Luis Abinader inició este jueves la construcción de obras en el proyecto turístico de Cabo Rojo, Pedernales, por un monto de unos RD$7, 000 millones, dentro de la estrategia de la alianza pública-privada para desarrollar el sur del país.

Las obras incluyen el puerto de Cabo Rojo, que será el eje fundamental del desarrollo pues empezará a traer los primeros cruceristas, y las infraestructuras hidrosanitarias necesarias para el ancladero y para los hoteles contemplados.

Este proyecto integral que forma parte del plan maestro general del destino turístico, generará empleos para toda la Región Enriquillo, integrada por las provincias Barahona, Pedernales, Independencia y Bahoruco.

Al encabezar el acto de primer palazo para la construcción del “Port Cabo Rojo”, con una inversión privada de US$98 millones de dólares, Abinader afirmó que convertirá a Pedernales en el destino de cruceros mejor cotizado y valorado en todo el Caribe.

Igualmente, el jefe de Estado, dejó iniciados los trabajos para la construcción de las obras de infraestructuras hidrosanitarias del Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales en Cabo Rojo, las que constituyen la base para edificación de los hoteles.

Las obras, con un valor estimado de RD$1,185 millones y un tiempo de ejecución de 18 meses, consisten en la construcción de 9.2 kilómetros de alcantarillado sanitario, el drenaje pluvial, 8.3 kilómetros de alimentación de agua potable.

También de la planta de tratamiento para aguas residuales, acciones con las que se busca crear las condiciones fundamentales para el inicio de la edificación de los primeros hoteles en Cabo Rojo, Pedernales.

El mandatario estuvo acompañado de funcionarios del Gobierno, empresarios turísticos y autoridades locales de la provincia, el Fideicomiso Pro-Pedernales, que preside el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla y la Dirección General de Alianzas Público Privadas (Dgapp), que dirige Sigmund Freund.

“Port Cabo Rojo”

La construcción del “Port Cabo Rojo”, que se realizará con préstamo al Banco de Reservas, tendrá capacidad para recibir hasta un millón de cruceristas al año y forma parte del plan maestro de desarrollo de esta provincia fronteriza.

Port Cabo Rojo operará bajo la administración de la Autoridad Portuaria Dominicana (APORDOM), que dirige Jean Luis Rodríguez e ITM Group, gerenciado por Mauricio Hamui.

Contempla la generación de más de cinco mil empleos, directos e indirectos, lo que permitirá renovar e impulsar la economía de la región sur del país.

El mandatario aseguró que estas inversiones van a representar para el país y, para los dominicanos y dominicanas, oportunidades de más empleos, crecimiento y mejores oportunidades.

"Nosotros no contemplamos ninguna acción de gobierno si no podemos transformarla en bienestar y empleo para nuestra gente. Ese es nuestro sueño y nuestro compromiso más firme. Los miles de empleos que se crearán serán miles de vidas transformadas", afirmó.

Expresó que con esta obra se busca un futuro que permita el desarrollo de esta provincia en términos de empleos y sea un polo de atracción de nuevas inversiones.

Con la obra, consideró, no solo están construyendo un puerto, sino otra realidad, otro futuro y otro país.

El gobernante indicó que su compromiso con el pueblo dominicano, de impulsar un cambio real y tangible, con proyectos concretos y promesas cumplidas, es sin duda la razón que le mueve a él y a su gobierno en la tarea de gestionar este país día a día.

"A pocos días de llegar al Gobierno vine a Pedernales en mi primera visita a una provincia. Y les puedo garantizar que todas las semanas, dedico varias horas de trabajo para este proyecto porque estoy convencido que este gran desarrollo no es solo uno hotelero, o inmobiliario o de cruceros como el primer picazo que estamos realizando ahora”, manifestó.

Se expresó convencido de que el proyecto turístico de Pedernales será el motor de desarrollo de la región sur.

“Por eso volvemos a estar aquí hoy; para cumplir con la palabra dada, una vez más. Para ejecutar lo que propusimos y que muchos dudaban que realizaría”, agregó.

Abinader señaló que por décadas, Pedernales y, toda la región sur, cargada de bellezas naturales y de gente laboriosa, ha reclamado la mirada de las autoridades para activar su desarrollo, clamor que desde el primer día ha escuchado y atendido.

"Fruto de ese trabajo y compromiso estamos aquí, para lanzar este maravilloso proyecto multidimensional que permitirá disfrutar de un diseño urbano-arquitectónico que contenga elementos representativos de la cultura dominicana", indicó.

Además explicó que este proyecto contempla, además, una oferta de atracciones acuáticas, culturales, artísticas, comerciales y gastronómicas.

También, de servicios turísticos dentro de la terminal turística que permitan al pasajero tener una muestra de todas las actividades que se encuentran a su disposición los alrededores del puerto.

"Pero no puede existir ningún progreso real si no afecta a todos los dominicanos y dominicanas. Por eso me quiero detener en este punto y destacar la importancia que tiene que la institución portuaria actúe con responsabilidad para trabajar por todos los sectores que hacen vida en nuestras costas", resaltó.

El presidente Abinader dijo que con la operación de “Port Cabo Rojo”, están en el camino correcto para convertir a la República Dominicana en el Hub de Cruceros del Caribe.

"Nuestro turismo es diverso, y nuestras posibilidades son casi infinitas. Hemos sido reconocidos mundialmente, como lo saben, por la Organización Mundial de Turismo, en nuestra gestión del sector en años muy complicados”, expuso.

Se expresó seguro de que lo que viene ahora, no solo recibirá el reconocimiento de la Organización Mundial de Turismo (OMT), sino que será un reconocimiento unánime de inversores, visitantes, y del conjunto del pueblo dominicano.

Desde todos los puntos, añadió, del norte al sur, o del este al oeste, se ubica un puerto con características propias capaces de generar riquezas al país y hemos avanzado mucho en este tiempo, pero ahora queremos ir más lejos y más rápido.

Sostuvo que aquí hay un paraíso con nombre propio, su sol, sus playas, su paraje natural y su gente están listos para conquistar el mundo y que este es el momento de involucrarse a fondo y exprimir al máximo sus posibilidades.

"Si somos capaces de detectar bien nuestras oportunidades e implicarnos con formación y eficacia, seremos capaces de dejar un sector clave para el sostenimiento de nuestra economía futura y para el despegue de esta provincia", consideró.

Abinader advirtió que este es solo el inicio y que seguirá trabajando para hacer más grandes los proyectos, la economía y el país.

"Aquí tienen una prueba de lo que les digo y de que este gobierno no para de trabajar. Y, sobre todo, no quiere parar de trabajar por el país. Queremos más y vamos a conseguir más. No lo duden", concluyó el mandatario.

Oportunidades, futuro y crecimiento

De su lado, el director ejecutivo de Autoridad Portuaria Dominicana (Apordom), Jean Luis Rodríguez, sostuvo que no están solo construyendo un puerto, sino, oportunidades, futuro y crecimiento y con esta nueva terminal de cruceros que es y será fundamental para el desarrollo de todo el plan, que, el capitán de este barco el presidente Luis Abinader ha establecido para el desarrollo de Pedernales y de la región.

“Al concluir la construcción total y puesta en marcha de Port Cabo Rojo, estaremos en capacidad de recibir hasta un millón de cruceristas al año, y ese millón de pasajeros, al descender de sus cruceros, se encontrará con una maravillosa estructura, con un diseño urbano-arquitectónico que contendrá elementos representativos de la cultura dominicana, así como servicios atractivos que permitirán al crucerista tener una muestra de todas las actividades que se encuentran a su disposición en los alrededores del puerto”, apuntó.

Punto estratégico

En tanto, el gerente general de ITM Group, Mauricio Hamui, informó que este Puerto que abrirá sus puertas el 15 de diciembre de 2023, va a convertirse en el punto estratégico para la gran visión del proyecto de Pedernales, encabezado por el fideicomiso Pro-Pedernales.

"El compromiso de ITM Group es trabajar con las líneas de cruceros y traer hasta este gran destino más de un millón de pasajeros al año el cual generará 1,500 empleos directos y 3,000 indirectos durante la fase de operación y con eso empezará a dinamizar la economía regional ya que la derrama económica alcanzará entre los 120 y 150 millones de dólares", expresó Hamui.

Paso concreto

Del mismo modo, el ministro de Turismo, David Collado, expresó que hoy se da un paso concreto en el desarrollo del turismo en la República Dominicana que se ha vendido recuperando de manera sostenible y pujante.

Collado destacó que desde el mes de diciembre a abril han llegado al país 444 mil extranjeros de estos 444 mil, de los cuales el 80% han llegado a Puerto Plata”.

El ministro Collado, adelantó que en octubre se celebrará en el país desde el 15 al 17, la organización de la cumbre más grande e importante de turismo de cruceros de la mano de la FCCA, y la República Dominicana será el país anfitrión donde se darán cita todos los CEO y los principales ejecutivos de todas las navieras que hacen vida en Latinoamérica, Centroamérica y La Florida.

Confianza de inversionistas

Mientras que el administrador general del Banco de Reservas, Samuel Pereyra, explicó que el inicio de estos trabajos augura un óptimo nivel de avance en la zona sur del país, por lo agradeció la confianza de los inversionistas de este proyecto.

Pereyra dijo que el nuevo puerto turístico Port Cabo Rojo, es una obra pionera que augura un óptimo nivel de avances de turismo en la zona sur y abre un amplio abanico de posibilidades de recreación para los visitantes tanto nacionales como extranjero.

“El banco de Reservas el banco de todos los dominicanos se une a este singular proyecto, conjuntamente con el Ministerio de Turismo y la Autoridad Portuaria Dominicana en una firme sinergia que incluye también de manera destacada como es en este caso al sector privado respaldando financieramente el puerto cabo Rojo a cargo del importante Grupo de Empresas Mexicana y del Caribe ITM”, destacó Pereyra.

Añadió que la inversión total asciende a $70,000 millones de dólares de los cuales Banreservas otorga facilidades por un monto de $40,000,000 de dólares.

Impulsará comercio de la zona y creará nuevas oportunidades de negocios

Igualmente, el director ejecutivo de la Dirección General de Alianzas Público Privadas (DGAPP), Sigmund Freund, destacó que trabajan sin pausa para construir desde cero este nuevo destino para recibir cientos de miles de turistas por la vía marítima y este flujo impulsará el comercio de la zona, creará nuevas oportunidades de negocios y mayores facilidades para que los productores de la zona puedan vender sus artículos".

"Es importante destacar que este Puerto de cruceros cuya construcción se está iniciando hoy es parte integral del proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, definido en el máster plan, cuya finalidad es agregar valor al destino en armonía con la oferta turística de las cadenas hoteleras que estarán operando en Cabo Rojo. Para esto estamos trabajando un protocolo conjunto que garantice la convivencia armónica de los cruceristas con los turistas que se hospeden en los hoteles", precisó Freund.

La bendición del acto, estuvo a cargo del sacerdote Marcos Pérez, rector de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (Ucateba), quien hizo una oración especial por las obras que impulsa el gobierno en conjunto con el sector privado en beneficio de la Región Enriquillo.

Terminal de cruceros

La terminal de cruceros contará, además, con cuatros posiciones de atraque, un centro de recepción de pasajeros, parque acuático, zona Interactiva, zona recreativa, asoleaderos, zona comercial, spa, restaurante principal, hotel boutique, área de mantenimiento y zona de playa.

El programa de ejecución de la obra estará dividido en dos etapas: Planeación, Estudios y Ejecución de Obra de la Primera Fase, la cual incluye la terminal marítima y construcción del muelle de hasta 2 posiciones de atraque); y una segunda fase, que contempla la ampliación de su terminal marítima y/o del muelle, para contar con hasta 4 posiciones de atraque.

Obras hidrosanitarias

El presidente Abinader dio el primer palazo y encendido de máquinas para el inicio de las obras hidrosanitarias.

En el acto, el director ejecutivo de la Dgapp destacó la importancia de estas obras para la ejecución del plan maestro, por lo que aseguró y citó los avances en la construcción de las vías internas, la carretera Enriquillo-Pedernales, la consecución de las licencias ambientales, la formación del capital humano y la definición del aeropuerto internacional.

“Las obras de infraestructura hidrosanitarias que dejamos iniciadas en este momento constituyen el requisito fundamental para la edificación de los hoteles que forman parte de la primera etapa del proyecto, pero, además, contribuirán a la mejora del suministro de servicios sanitarios para todo el pueblo de Pedernales, lo que sin duda impactará de forma positiva en la calidad de vida de sus habitantes”, manifestó Freund.

Asimismo, el ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, señaló los avances alcanzados en Cabo Rojo y dijo que estas obras contemplan dotar de agua potable a los hoteles que pronto comenzarán a ser construidos y mostró su plena convicción que, una vez finalizado el proyecto, miles de visitantes internacionales y nacionales podrán disfrutar de manera plena de esta paradisíaca tierra.

Po igual indicó que este es el proyecto de desarrollo regional más importante que se haya desarrollado en el Caribe y que la inversión, el impacto en la parte social e económica no tiene comparación.

“Hemos medido el impacto social de este proyecto y es el impulso más importante que se le puede dar al desarrollo de una región en este país pero no solo es el impulso, es un proyecto sostenible y está diseñado no para el corto plazo, aquí va a haber una inversión que va a ser permanente y la región Enriquillo no será nunca jamás la más pobre de la República Dominicana a partir de este momento”, precisó el ministro Macarrulla.

Anunció que en los próximos meses, unos sesenta días aproximadamente, estarán dando el primer palazo de los trabajos del acueducto y de la línea de distribución eléctrica del proyecto y antes de finalizar el año, el primer palazo de los hoteles y del aeropuerto.

En las actividades estuvieron presentes los presidentes del Senado, Eduardo Estrella y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera; el presidente del Consejo de Administración de APORDOM, Alejandro Campos y los comandantes generales de la Armada de República Dominicana, vicealmirante Ramón Gustavo Betances Hernández y de la Fuerza Aérea Dominicana, mayor general Piloto Leonel Amílcar Muñoz Noboa.

También, los directores generales de Aduanas, Eduardo Sanz Lovatón y del Indrhi, Olmedo Caba; el director ejecutivo del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo; el director ejecutivo del Proyecto de Desarrollo Turístico de Pedernales, Carlos Peguero; el viceministro Administrativo y Financiero, Igor Rodríguez Durán; la gobernadora de la provincia de Pedernales, Miriam Brea; el alcalde, Andrés Jiménez y el senador, Dioni Sánchez.

En representación del grupo Punta Cana, Frank Rainieri y el vicepresidente ejecutivo de Grupo Corripio y presidente del Grupo de Comunicaciones Corripio, Manuel Corripio Alonso.

Del mismo modo, asistieron vicepresidentes de las compañías de cruceros más importantes del mundo como: Norwegian Cruise Lines, MSC, Royal Caribbean, Disney Cruise Line, Virgin Voyages, quienes dijeron presente en el puerto de Cabo Rojo, como invitados especiales.