Ola de crímenes barre con director policial de Santiago

Onelio Domínguez

Santiago, RD

Tras los principales he­chos violentos aconte­cidos en diferentes lo­calidades de Santiago, el director general de la Policía Nacional, ma­yor general Eduardo Al­berto Then, dejó ayer posesionado al general Claudio Edgar González Moquete, como nuevo di­rector regional de la Di­rección Cibao Central de Policía Nacional, en sus­titución del general Er­nesto García Rodríguez, quien hasta el momen­to quedó sin funciones. El director general de la Policía Nacional también integró 150 nuevos agen­tes al patrullaje con el apo­yo de miembros del Ejérci­to de la República.

Asimismo, entregó 12 unidades de vehículos de 4 neumáticos, y 12 motores de patrullaje.Al mismo tiempo, Then advirtió a los delincuen­tes, que “la Policía lo bus­cará en los sitios y las cue­vas donde se escondan, porque la delincuencia no se busca se persigue”. El mayor general Then explicó que este es un cambio de mando ruti­nario para llevar a cabo la seguridad ciudadana. “La delincuencia se mantiene como paloma en zinc caliente, no se espera, se busca, saldremos tras de ella en cualquier rincón o sitio donde se esconda. En conjunto al Ministerio Público se harán los alla­namientos y arrestos que sean necesarios”, afirmó.Informó que este cam­bio, que se ejecuta en la PN, será simultáneo tan­to en la regional, como en los departamentos y des­tacamentos que corres­pondan a la provincia. En cuanto a las ban­das visualizadas a tra­vés de videos, actuan­do de forma desafiante en motocicletas y vehículos, portando armas de todo calibre, el director de la Po­licía dijo que lo enfrenta­rán donde quiera que estén. Tras ser juramentado co­mo nuevo director regio­nal en Santiago, el general González Moquete declaró que se ha planteado dos re­tos: el primero es devolverle la confianza a la ciudadana, con acercamiento a los cen­tros educativos y a la segu­ridad; y el segundo, comba­tir la delincuencia, con un plan operativo que coordi­nará con las autoridades. “Sin embargo, estos retos solo podrán realizarse con el apoyo de la gente de la provincia”, dijo.

CAMBIOS

Interior.

Al acto de la Policía Na­cional en Santiago enca­bezado por el mayor ge­neral Then, el ministro de Interior y Policía, Je­sús Vásquez, estuvo re­presentado por la vice­ministra de esa institu­ción, Ángela Jáquez.

Muertes.

Los brotes de violen­cia durante una semana han dejado un saldo de 10 muertos y varias per­sonas heridas, pese a la intervención policial en sectores de Santiago.