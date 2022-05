Roberto Santana denuncia que encargado de seguridad de La Victoria recibe siete millones de pesos semanales

Santo Domingo, RD

Roberto Santana denunció un entramado de corrupción que funciona en la cárcel de La Victoria donde el encargado de seguridad recibe siete millones de pesos todas las semanas. Y señaló al Gobierno y a personal técnico de la Procuraduría como responsables de que la cárcel de Las Parras no esté funcionando, pese a que hay edificaciones totalmente listas.

Mientras que Juan Dionisio Restituyo, presidente de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, afirmó que la cárcel de La Victoria “produce 100 millones de pesos mensuales”, de los que solo ocho teléfonos públicos dejan ocho millones de pesos.

Al tratar el tema de la situación del sistema penitenciario en República Dominicana en el programa Esta Noche Mariasela, deploraron la sobrepoblación y la corrupción que impera en las cárceles.

Santana, quien es asesor honorifico del Poder Ejecutivo en políticas de seguridad ciudadana y sistema penitenciario, señala a funcionarios de la Procuraduría y al propio Gobierno como responsables de que el Centro de Corrección y Rehabilitación Las Parras del municipio San Antonio de Guerra ( investigada en el caso de corrupción Medusa), no esté funcionado.

Dice que ese nuevo modelo penitenciario lo ha llevado a varios países, en algunos funcionando, incluso, pero que aquí siente que todo “va para atrás”.

Con relación a la denuncia de la corrupción en la cárcel de La Victoria, retó a que lo desmientan y que lo sometan a la justicia si no es cierto que el encargado de seguridad recibe siente millones de pesos semana.es

Argumenta que ese dinero proviene del tráfico con droga, los dueños de colmados, a las familias que hacen filas… “Siete millones de corrupción que lo recibe el encargado de seguridad de La Victoria toda la semana “si no estoy diciendo la verdad espero que alguien me desmienta”

Tema político

Roberto Santana resume en dos errores, el hecho de que esa cárcel de Las Parras o nueva Victoria no esté funcionando para reducir el hacinamiento y la corrupción en la vieja penitenciaría.

El primero: “Un error del personal de la Procuraduría que tiene una visión equivocada, que cree que eso tiene que mantenerse cerrado hasta que se audite la última varilla y es totalmente incorrecto, porque lo correcto es que todo lo que está quedando listo, y por cierto hay una gran cantidad de edificios que tiene más de ocho meses que están listos, y que fueron entregados, y que la procuraduría, el área técnica lo recibió bien, que están bien. Entonces ahí no hay un tema técnico de ingeniería, yo digo que hay un tema político”.

Agregó que lo de político en el sentido de que no se inaugure nada, de que no aparezca, de que no funcione nada y eso tiene que ver con determinados sectores y funcionarios de la Procuraduría.

La cárcel de Las Parras “hace tiempo que eso debió de esta funcionando y lo que hicieron fue que lo desmantelaron, de una manera tal, que hasta una ambulancia que había ahí la sacaron y la mandaron para La Victoria donde ya había una” destacó

El segundo: “El otro error es del Gobierno, porque el Gobierno ha debido sentarse con Procuraduría y decirle yo tengo aquí un tema de orden público, yo tengo aquí un tema de seguridad ciudadana, yo tengo un tema de delitos que se comete, en este caso, desde La Victoria, vamos a agilizar eso. Esa es una falta del Gobierno”

Cree que el tema carcelario no es prioridad del Gobierno de Abinader

Se preguntó si con estos dos años de Gobierno y el camino burocrático que se lleva a cabo en el sistema penitenciario ¿es que vamos a llegar al 16 de agosto y el nuevo gobierno no va a construir una celda nueva?

De que hay provincias como Monseñor Nouel que no tiene cárcel, cuentan con los terrenos y la obra está presupuestada y no la construyen. Igual deplora las condiciones de la cárcel de Higüey y otros penales.