Steve Kerr se convierte en el dirigente más ganador en la historia de los Warriors

En una ceremonia especial en el vestuario, Wilhelmina Attles, la esposa del fallecido miembro del Salón de la Fama Al Attles, le presentó a Steve Kerr el balón del partido después de que él superara a su esposo para convertirse en el entrenador con más victorias en la historia de los Warriors.

Kerr logró su victoria número 558 en la temporada regular el sábado por la noche, cuando Golden State venció 97-94 a los Knicks de Nueva York.

“Fue un gran momento recibir el balón del partido de la familia Attles, fue realmente hermoso ser honrado por su presencia”, dijo Kerr. “Obviamente, Al Attles es el Sr. Warrior para siempre y el récord es un poco surrealista pensar que esto podría suceder. Pero, como dije antes, es un reflejo de nuestra fortaleza y estabilidad organizacional y del nivel de talento en los últimos 11 años desde que estoy aquí, así que tengo una suerte increíble de ser parte de esta organización y de esta ciudad. Me siento muy honrado por el reconocimiento debido a la grandeza de Al y lo que significa para la franquicia.”

Kerr, de 59 años, ha proporcionado una presencia estable en el banquillo y llevó a los Warriors a su primer campeonato en 40 años durante su primera temporada de 2014-15. También ha confiado en su profundo equipo de entrenadores.

Para comenzar la temporada 2015-16, el asistente principal Luke Walton guió a Golden State a un inicio de 24-0 y un récord de 39-4 en general antes de que Kerr regresara tras una larga ausencia debido a complicaciones debilitantes de una cirugía de espalda.

Esas victorias aún cuentan para el total de Kerr. Ahora tiene un récord de 558-302, alcanzando la marca en su juego número 860, mientras que Attles lo logró en 1,075.

Attles falleció en agosto a los 87 años. Entrenó a los Warriors campeones de la NBA en 1975 y pasó más de seis décadas con la organización como jugador, entrenador, gerente general y embajador del equipo.

Kerr incluso rindió homenaje a Attles vistiéndose con un traje de estilo de los años 70 y apreció todo lo que Attles significó para la franquicia durante seis décadas. Incluyendo su estilo característico: “se veía mucho mejor en el traje que yo”, dijo Kerr.

“Creciendo en Los Ángeles en la escuela secundaria como fanático de los Lakers y escuchando a Chick Hearn hablar sobre Al Attles en la línea de banda, viéndolo en la televisión, viendo su campeonato en ’75, él fue una figura icónica de la NBA”, dijo. “Ni siquiera pensé que podría entrenar en la NBA, así que cuando juntas todo y terminas aquí, superando a este ícono, no tiene sentido. Estoy muy bendecido de vivir la vida que llevo y de haber estado en este camino.”

Draymond Green acredita a Kerr por cambiar la cultura de los Warriors y construir un ambiente familiar que se refleja en la cancha.

“Él cambió todo”, dijo Green. “Ha sido tan importante como cualquiera en lo que esta organización se ha convertido. Las cosas que me ha enseñado sobre ganar, no solo a mí, sino que he tratado de captar pequeñas cosas. Hay una cosa que me ha enseñado sobre ganar, especialmente cuando se trata de playoffs, que no compartiré hasta que termine de jugar porque me niego a revelar su secreto, pero es algo bastante increíble.”

Un exjugador de la NBA que jugó junto a Michael Jordan en los Bulls de Chicago, Kerr fue gerente general de los Suns de Phoenix de 2007 a 2010 y trabajó en televisión como comentarista antes de convertirse en entrenador de los Warriors.

Regularmente ha mencionado su gran fortuna de tener la oportunidad de trabajar con Stephen Curry, Green y Klay Thompson, un trío que capturó cuatro campeonatos de la NBA. Thompson se marchó la temporada pasada para unirse a los Mavericks de Dallas.

Kerr también ha utilizado su plataforma para hablar sobre problemas sociales como la violencia armada y la injusticia racial.

“Él ha sacado lo mejor de nosotros”, dijo Curry. “Bromeamos todo el tiempo que ambos podríamos haber estado en Nueva York. El destino quiso que estuviéramos aquí.”